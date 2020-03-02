【新冠肺炎】口岸漏洞！檢疫中心專車不等湖北港人　衞生署放回家

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球繼續蔓延，國內疫情仍以湖北省最為嚴重。現時港府要求從湖北省返港人士需要入住檢疫中心，不過《香港01》發現，近兩周從湖北省返港的港人，未有獲安排即時送到檢疫中心，他們需在深圳灣口岸乾等數小時，甚至有返港者過關時間太夜，政府安排的專車已經離開，關口的衞生署職員竟着從湖北省返港者先行回家，翌日再入住檢疫中心。 有傳染病專科醫生及立法會議員批評做法形成漏洞，有機會令病毒在本港繼續傳播，「啲檢疫真係好兒戲，不負責任！」

▼武漢肺炎全國逾八萬人感染 人傳人未斷▼

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新型冠狀病毒肺炎在湖北省爆發最為嚴重，累計已有超過6.7萬人確診，政府要求從湖北省返港的港人應入住檢疫中心，接受14天的檢疫隔離。不過，《香港01》接觸到一名在深圳灣口岸工作的職員透露，近兩周有從湖北省返港的港人，未有即時被送到檢疫中心。

陳小姐（化名）是衞生署外判公司的職員，在疫情爆發前，負責在關口為旅客量度體溫。政府推出口岸管制措施後，她同時需要處理人流管制、教過關者填寫表格、協助處理檢疫令等事宜，當中包括登記過關者在港地址，及要求過關者以手機分享定位，以便追蹤他們有無遵守檢疫令。

▼2月8日首日實施強制檢疫 深圳灣口岸旅客來港情況▼

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陳小姐透露，最近兩星期有從湖北省回港的港人，在深圳灣口岸等了數小時，才獲安排上專車送到檢疫中心。「有人由朝早等到晏晝，又有人由晏晝等到夜晚！有時架車（專車）走咗，就會要等好耐，日日都有人喺度等，等得耐仲會嘈我哋！」她指，這些港人被安排在口岸大堂等待專車，等候區只以屏風遮擋，加上大堂人流十分多，下午過關高峰期人數可達數百人，她擔心傳播風險，自己常與過關者近距離接觸易受感染。

陳小姐更指，近兩周有十多名從湖北省返港的港人在晚上11時許才過關，由於口岸在凌晨零時關閉，一眾職員都懷疑他們是否刻意「衝關」，「有人話佢哋唔係特登嘅，係因為喺深圳被扣留咗個幾鐘，先咁遲過關。」她說，由於職員需向這些人發出檢疫令及登記、核對資料，部分人未及搭上尾班專車，衞生署職員會要求這些從湖北省返港者先行回家，翌日再入住檢疫中心，但未知是自行到檢疫中心，抑或當局會另派專車接送他們。

▼火炭駿洋邨被使用作檢疫中心▼

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工聯會屯門社區主任陳文偉一直協助滯留在湖北省的港人。他表示，近兩周有5名港人聯絡他們，指自己帶同家人從湖北省自行坐車到深圳，再經深圳灣口岸返港，當中有人在口岸乾等數小時，「有個案由朝早11點等到晏晝4點，又有人由晏晝2點等到夜晚8點，聽講要等檢疫中心配對好先得！」陳文偉續指，這批港人自願接受檢疫，主動向口岸申報從湖北返港，現時正在鯉魚門度假村及火炭駿洋邨檢疫。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，事件反映當局在檢疫上有漏洞，政策執行上出現問題。（資料圖片／勞敏儀攝）

感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，從湖北省返港者即使沒有病徵，也屬高危對象，事件反映當局在檢疫上有漏洞，政策執行上出現問題，「湖北省係疫情最開始爆發地方，疫情最嚴重，應該要好小心，同內地其他城市唔同，唔應該畀佢哋自己返屋企！政府安排嘅車應該等晒所有人先走，而家咁係失職！」

而本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒批評政府檢疫兒戲，「應該第一時間送佢哋去檢疫，佢哋自己坐交通工具返屋企，每個地方都會播毒，好似無掩雞籠咁，政府真係不負責任！」他亦指出，如過關者需在口岸等待專車，也應在室外位置設帳篷做等候區，「需要通風，同其他人唔會接觸，咁先唔會傳染其他人。」

立法會議員郭家麒則批評政府的檢疫兒戲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

記者向衞生署了解事件，以及專車的實際操作安排，衞生署沒有否認事件，也沒有回應若有從湖北省返港港人過關時間遲於專車營運時間會如何處理，亦無交代有多少人未能安排在即日入住檢疫中心，僅指「就由湖北返港的香港居民，衞生署會盡快安排有關人士由相關出入境管制站送住檢疫中心接受檢疫。 」

▼強制家居檢疫名單的變化▼

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特首林鄭月娥在1月31日宣布，為加強醫學監察，在14天內曾往湖北省的香港居民，入境時必須聯絡衞生署港口衞生科人員，並在該人員作出健康評估後，安排入住檢疫中心觀察。不過，由於當時檢疫中心有近八成單位已被佔用，食物及衞生局副局長徐德義在2月3日公布，在14日內到過湖北省而沒有症狀的人將會改為「強制家居檢疫」，並需配戴電子手環作監察。根據當局早前公布的「湖北省返港家居檢疫名單」，最後一幢大廈的最後檢疫日期為2月26日，代表2月13日從湖北省返港港人仍然僅獲安排「家居檢疫」。該份名單其後再無更新。

記者向衞生署了解政府從何時開始改為再次要求從湖北省返港者需入住檢疫中心，署方回覆僅重申從內地回港者需接受檢疫令，沒有回應針對湖北省回港者的安排，也沒有交代有多少名從湖北省返港的港人需要入住檢疫中心，以及入住了哪些檢疫中心。