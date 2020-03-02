呂汝漢校長辭任東華學校　回歸公開大學任副校長掌學校大灣區發展

公開大學今日（2日）宣佈，委任原在東華學院任校長的呂汝漢，將返回公開大學出任副校長（資源及發展）一職，職務將於本月9日（下周一）生效。呂汝漢在八十年代投身高教界，先後在城市大學及浸會大學任職，1998年加入公大，並在2014年轉到東華學院出任校長。 呂汝漢接受《香港01》訪問時透露，考慮個人在東華學院的發展空間不多，早前已向校方表示不打算續約，但碰上2020年1月須進行課程評審，才短暫延長合約；他說，原有意先休息一段時間甚至退休，但公大透過獵頭公司向他招手，邀請他協助在大灣區發展，他認為具挑戰性而答應，暫定任期為四年。

香港公開大學宣佈委任原在東華學院任校長的呂汝漢，出任公大副校長（資源及發展）一職。（資料圖片）

公開大學在新聞公布中形容，呂汝漢是資深的學術行政人員，具豐富大學行政、資源管理及項目發展經驗，而他擔任東華學院校長期間，令該校成享有盛譽的高等教育學府，並在提供優質醫療護理教育方面具優勢。

呂汝漢在香港中文大學取得工商管理榮譽學士學位後，亦獲英國蘭卡斯特大學頒授會計及財務碩士和博士學位，另取得本地及海外會計、銀行、公司秘書和證券等多項專業資格。他在1986年投身高等教育前，曾於銀行界工作。

公大宣布，呂汝漢副校職務將在本月9日開始，而東華學院校網今日（2日）仍介紹呂為校長。（東華學院校網截圖）

呂其後投身高教界，在1986年至1998年間在香港城市大學及香港浸會大學任教，並在1998年2月加入公開大學擔任持續及社區教育中心總監。公開大學指，呂當時將小規模遙距學習中心，發展成為其後的李嘉誠專業進修學院。而呂在2014年轉到東華學院出任校長，任期五年。

公開大學管理層表示，歡迎呂汝漢再次回到公大，相信他能帶領大學再創高峰。

1月短暫續任以應付東華學院課程評審

呂解釋決定時笑言，自己年紀不少，「我都登六了」。他稱考慮到在東華學院的發展空間不多，有意休息甚至考慮退休，所以早前已向校方表示不打算續約，但由於東華學院今年初須進行課程評審，故他短暫延長了原定在2019年底完結的合約期。

呂稱，在決定不與東華學院續約後，有獵頭公司聯絡他，邀請他到公大工作，將來會負責在內地大灣區開設新校舍事宜，初期將提供本科生課程。他笑稱自己是「辛苦命」、愛挑戰，「以往有與內地合作進行項目，但未試過建校舍。」他經考慮後答應加入公大，合約期暫定四年，他將於本周完結東華學院工作後，「無縫」在下周展開公大工作。

他說，目前仍忙於東華學院的最後交接，並透露東華學院正努力物色新校長人選，暫未有最終定案，預計本周內會公布人事調動的安排。