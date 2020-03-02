呂汝漢離任東華學院　回歸公開大學任副校長　負責資源及發展

公開大學今日（2日）宣佈，委任原在東華學院任校長的呂汝漢，出任公大副校長（資源及發展）一職，職務將於本月9日（下周一）生效。 呂汝漢在八十年代投身高教界，先後在城市大學及浸會大學任職，1998年加入公大，並在2014年轉到東華學院出任校長。

香港公開大學宣佈委任原在東華學院任校長的呂汝漢，出任公大副校長（資源及發展）一職。（資料圖片）

公開大學在新聞公布中形容，呂汝漢是資深的學術行政人員，具豐富大學行政、資源管理及項目發展經驗，而他擔任東華學院校長期間，令該校成享有盛譽的高等教育學府，並在提供優質醫療護理教育方面具優勢。

呂汝漢在香港中文大學取得工商管理榮譽學士學位後，亦獲英國蘭卡斯特大學頒授會計及財務碩士和博士學位，另取得本地及海外會計、銀行、公司秘書和證券等多項專業資格。他在1986年投身高等教育前，曾於銀行界工作。

公大宣布，呂汝漢副校職務將在本月9日開始，而東華學院校網今日（2日）仍介紹呂為校長。（東華學院校網截圖）

呂其後投身高教界，在1986年至1998年間在香港城市大學及香港浸會大學任教，並在1998年2月加入公開大學擔任持續及社區教育中心總監。公開大學指，呂當時將小規模遙距學習中心，發展成為其後的李嘉誠專業進修學院。而呂在2014年轉到東華學院出任校長，任期五年。

公開大學管理層表示，歡迎呂汝漢再次回到公大，相信他能帶領大學再創高峰。