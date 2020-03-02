【新冠肺炎】檢疫者入住大廈增800幢　君臨天下及畢架山一號上榜

衞生署2月28日公布從內地抵港、正接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，該名單今日（2日）更新，新增了2月25日及2月26日所登記的地址，涉及地址約為792個，令累計地址增至6,771個。若以分區劃分，元朗區仍然有最多人需接受強制檢疫，涉及約800多個地址。 上榜私人豪宅包括畢架山一號及君臨天下。記者發現有人報稱於「柴灣道75號」鯉魚門公園及度假村隔離，按衞生署指引，只有確診患者的密切接觸者，或從湖北返港的人士才可獲安排入住鯉魚門公園。

有人報稱於「柴灣道75號」鯉魚門公園及度假村隔離。（資料圖片）

兩幢工廈有人正接受隔離​

目前有人正接受隔離檢疫的大廈，累計地址增至6,771個。若以分區劃分，元朗區仍然有最多人需接受強制檢疫，涉及約800多個地址，而油尖旺區及沙田區涉及的地址均逾600個。

部份豪宅上榜，包括畢架山一號9座及君臨天下3座，另外有數間酒店地址亦在名單上，包括黃竹坑道55號的如心南灣海景酒店、荔枝角道22號的旺角維景酒店、彌敦道380號的香港逸東酒店、大角咀道86號的九龍珀麗酒店、以及大角咀道88號旺角帝盛酒店。此外，有兩幢工廈、鴻圖道1號及觀塘道472號有人正接受隔離。

記者發現有人報稱於「柴灣道75號」鯉魚門公園及度假村隔離，按衞生署指引，只有確診患者的密切接觸者，或從湖北返港的人士才安排入住鯉魚門公園。若此人被列在「根據香港法例第599C章」而隔離的名單上，意即該隔離者有可能是從內地湖北省返港。

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 7 + 6 + 5

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 3 + 2

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 8 + 7 + 6

南區強制檢疫人士居住大廈名單

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 16 + 15 + 14

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 13 + 12 + 11

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 4 + 3 + 2

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 12 + 11 + 10

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 19 + 18 + 17

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 7 + 6 + 5

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 9 + 8 + 7

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 9 + 8 + 7

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 19 + 18 + 17

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 6 + 5 + 4