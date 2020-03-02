【新冠肺炎】珍寶海鮮舫電影食神、龍爭虎鬥場景　英女皇曾到訪

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港飲食業、旅遊業都備受打擊。繼上月初改為逢周一休息，有逾40年歷史的香港仔珍寶海鮮舫今日（2日）宣布明起暫停營業，直至另行通知。 曾經歷四級大火、其後由「賭王」何鴻燊構思、耗資3,000萬才落成的珍寶海鮮舫，整體設計十分氣派，內部裝修更具中國宮廷風格，電影《食神》、《龍爭虎鬥》等都曾在此取景。自1976年開業以來，海鮮舫亦接待了多國政要和商界翹楚，包括英女皇伊麗莎白二世、影星湯告魯斯、周潤發等等。

▼珍寶海鮮舫暫停營業 昔日的光輝 歸期未知圖輯▼

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開業前曾遭四級火 何鴻燊及鄭裕彤買下業權後重生

位於香港仔深灣的兩艘畫舫珍寶海鮮舫及太白海鮮舫，多年來吸引不少中外國遊客慕名而來。香港仔在1920年代初便有海鮮舫的傳統，1960年末商人王老吉看中商機，便籌資建造面積更大的珍寶海鮮舫。不幸的是，在1971年10月30日即開業前6日，船身因燒焊火花燃著易燃的裝修物料而發生四級大火，整艘船嚴重焚毀，更釀成裝修工人及附近漁艇居民34死42傷。

王老吉無力重新投資，後有「賭王」何鴻燊和商人鄭裕彤翌年7月一起買下業權，仿效中國宮廷設計斥資3000萬元重建，珍寶海鮮舫才「浴火重生」，並於1976年10月開業。

宮廷設計總面積達4.5萬平方呎 多部電影取景地

整個珍寶海鮮舫高三層樓，總面積達到4.5萬平方呎，參考中國的宮廷設計，不僅外部有雕欄玉砌，內部更有精緻的手工飾物及精美壁畫。何鴻燊旗下信德集團香港仔飲食在80年代成功收購旁邊的太白海鮮舫和海角皇宮，新濠國際則在1993年收購香港仔飲食逾8成股權，擁有現時的「珍寶王國」。

氣派的中式風格設計也吸引了不少電影在此取景，包括周星馳的《食神》、李小龍的《龍爭虎鬥》、荷里活電影《生死戀》，甚至在日本怪獸電影《哥吉拉完結篇之世紀必殺陣哥吉拉vs戴斯特洛伊亞》當中都可以看到珍寶海鮮舫的身影。去年上映的、由日本女性長澤雅美主演的電影《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》也曾在珍寶海鮮舫內取景拍攝。

海鮮舫最後有觀音大使出場，讓食神歸位的一幕。（電影《食神》截圖）

珍寶海鮮舫的最大股東新濠國際向《香港01》表示，鑑於新型冠狀病毒對珍寶王國的業務構成重大影響，故作出停業決定，集團將繼續密切留意珍寶王國的經營環境，並在適當時間交代最新情況。目前暫時未知停業對現有員工的影響如何，不過今年一月初，珍寶王國已傳出解僱逾半員工，涉約70人，並須改營業時間，集團當時回覆傳媒查詢時只表示有員工需離開珍寶王國。

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