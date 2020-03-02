【新冠肺炎】筲箕灣安老院男病人呈初步弱陽性　衞生署：正待覆檢

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，衞生防護中心今日（2日 ）表示，筲箕灣愛東邨安老院一名88歲男病人，對新型冠狀病毒初步呈弱陽性，在東區醫院留醫，檢測結果有待覆檢。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現仍未屬確診個案，若病人確診，衞生署會到老人院作實地調查。 對於檢測結果反覆需待覆檢，張竹君坦言「唔係好識答」，原因是屬於技術層面問題，化驗專家方能解答。

據悉，涉事院舍為東華三院香港西區婦女福利會護養安老院。（梁鵬威攝）

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如確診或與院友杏和照顧者有關

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名筲箕灣安老院的88歲老翁，因肺炎入住東區醫院，初步對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應，正待進行覆檢，現時情況穩定。



張表示，現時仍未能證實為一個確診個案，但中心對此亦感到擔心，「如果老人院有個案，佢（老人院）又已經減少咗外來人探訪，有機會係院友、照顧者有關。」她重申，若個案呈陽性，會從這方面作調查。

對於檢測結果反覆需待覆檢，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指屬於技術層面問題。（盧翊鉻攝）

檢測結果反覆 張竹君：唔係好識答

張竹君透露，該名老翁是輪椅人士，若真的確診，衞生署會到老人院作實地調查，了解院舍安排、有何密切接觸者。她坦言，情況較複離，院友未必可隨時入住隔離中心，屆時或需作特別安排。據悉，涉事院舍為東華三院香港西區婦女福利會護養安老院。



在記者會上，屢次有記者追問檢測結果反覆的原因，張竹君坦言「唔係好識答」。她表示，這是技術層面問題，有一定標準，化驗專家方能解答。張又指，專家會以同一樣本重做檢測，「再做又可能係陰性」，過往亦曾有類似情況。另外，亦有情況是重新抽取不同的樣本化驗，如上呼吸樣本、痰樣本。