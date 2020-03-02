【新冠肺炎】捷旅及星晨40伊朗團團友返港　送往鯉魚門度假村隔離

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府上周宣布由3月1日0時0分起，向所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區或伊朗的人士發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。 今日（2日）有兩團由伊朗返港旅行團，料共涉40人，入境後晚上將送到鯉魚門公園度假村隔離14日。三部旅遊巴連同一部民安隊車輛，晩上9時半抵達度假村。 政府在Facebook專頁「添馬台」上載度假村內部新建的檢疫單位相片，指新建的檢疫單位投入運作。每個組合屋有基本傢俬電器、獨立廁所和淋浴間，這批返港旅客成為首批入住的住客。

兩間旅行社的伊朗團40名團友，晚上9時半由旅遊巴送抵鯉魚門度假村隔離。（林振華攝）

+ 4 + 3 + 2

其中一團屬捷旅假期，捷旅集團總經理周永強表示，該伊朗團今日下午約5時抵港，連同領隊共14人，會到鯉魚門公園度假村隔離14日。

周永強又稱，該旅行團原本於明日（3日）返港，但因應疫情提早結束行程，團友今日經曼谷轉機回港。他指，已向團友解釋清楚，他們亦「做好晒心理準備」。

星晨旅遊表示，其旅行社26人伊朗團同樣今日約下午5時抵港，亦會送到鯉魚門公園度假村隔離。

原本是鯉魚門公園籃球場及單車場的位置，已興建好9排組合屋，大部份為一排14個單位，有兩排是10個單位，合共約118個單位。（資料圖片／蔡正邦攝）

+ 2

4月再增450個新建檢疫單位

政府今晚在Facebook專頁「添馬台」也表示，約 40 名從伊朗旅遊回港的香港居民，被安排入住鯉魚門公園度假村新建的檢疫單位接受檢疫。他們入住的新建檢疫單位是利用「組裝合成」建築法，以少於一個月的時間建成，共有118 個，工程動員工地管理人員超過1,900人次、建築工人超過9,000人次，單位設有基本傢俬電器、獨立廁所和淋浴間。

當局重申，度假村位處山上，遠離人口密集的民居。入住檢疫中心的人士均非確診或懷疑染病，亦沒有出現病徵。

度假村內第二批約230個檢疫單位的建造工程亦正展開，連同西貢戶外康樂中心約100個單位，以及八鄉少年警訊永久活動中心約120個單位，合共450個新建單位均是用「組裝合成」建築法建造，預計今年4月可以完成工程。