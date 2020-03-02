【新冠肺炎】4班包機武漢接港人　滯留荊州港人無份：直情孤兒仔

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎肆虐中國內地，重災區湖北省實施「封城」措施，部分港人被迫滯留逾月。港府早前宣布將派包機接載該批港人回港，據悉本周三（4日）及周四（5日），每日將各設兩班包機，分別由國泰及國泰港龍航空執飛。 滯留湖北省荊州市港人彭先生向《香港01》透露，包括其3歲兒子在內的一家三口，仍未獲告知乘搭哪班包機回港，他認為當地衛生防疫措施只是「做樣」，部分長者仍不戴口罩聚集、隨地吐痰，擔心會遭疫情波及，渴望盡快回港。他批評港府安排撤離的過程混亂，猶如「笑話」，直言對港府十分失望，「香港（政府）又唔理，內地（政府）又唔理，直情係『孤兒仔』。」

聶德權表示，暫時超過450人確認會登上第一批包機。（聶德權facebook圖片）

武漢450人會上首批包機 市外三類人也可上機

政制及內地事務局局長聶德權昨日（1日）表示， 政府接觸超過660名武漢港人，暫時超過450人確認會登上第一批包機。他又指，針對武漢以外個案，政府將集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考的文憑試（DSE）考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。

據了解，港府將分別於本周三（4日）及周四（5日），每日安排兩班包機，首班由國泰港龍航空A330航機執飛，編號KA8851航班預計下午3時武漢起飛，下午5時10分抵港；第二班由國泰航空B777航機執飛，編號CX8855航班預計傍晚6時30分起飛，晚上8時40分抵港。

入境處處長曾國衞將到武漢，處理這次包機撤離港人行動。

港府將分別於本周三（4日）及周四（5日），每日安排兩班包機撤離滯留武漢港人。（資料圖片）

滯留湖北省荊州市港人彭先生、妻子及3歲兒子，於1月24日自駕抵達荊州市探親，隨後因「封城」措施滯留當地至今。彭先生接受《香港01》訪問時稱，他年初一（1月25日）時已致電香港駐武漢經濟貿易辦事處登記資料，但隨後再致電熱線時已轉駁至香港的政府人員接聽，獲告知沒有他的資料，要重新登記取得個案編號。

欲申請自駕離城未能成事

至上周六（2月29日），彭先生再次致電了解包機安排，詎料對方只有自己一人的資料，而妻子及兒子的資料無紀錄，亦未能解答包機時間表、何時才能離開，彭直言港府的安排混亂，「完全係一個笑話……對香港政府好失望。」彭先生表示，他曾多次嘗試循荊州市政府機構及港府武漢辦，期望能成功申請自駕離城，抵達深圳後再自行回港隔離，惟最終未能成事。

對於當地情況，彭先生形容衛生防疫措施看似十分嚴厲，但大多只是「做樣」。他解釋，雖然身處的村落附近均無確診個案，但當地部分長者仍不戴口罩聚集、隨地吐痰，他擔心一旦附近爆發疫情會遭波及，最希望其3歲兒子能乘搭首班包機回港。

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