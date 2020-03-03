【新冠肺炎・最新】今日無新確診　明起門診加強監測加驗流感

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，本港個案突破100大關，昨增至101宗。今日（3日）暫未有新增確診或初步確診個案。港府將於明後兩日，每日派兩班包機到武漢接載滯留港人。

【16:42】張竹君：一度檢測弱陽性的安老院病人，同一樣本到衛生署覆檢為陰性，再取新樣本檢測都是陰性，可能是技術上問題。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日至今未有新確診、未有初步陽性個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：過去24小時醫管局呈報47宗懷疑個案，123人仍留醫隔離治療，其中100人確診、1人疑似，確診當中兩人離世，37人出院，最新一宗是49號病人出院。61名病人仍留院，當中有兩人危殆。

99號病人危殆，含氧量至昨晚增加，凌晨4點肺功能衰竭，要入深切治療部插喉，肺花較差，要處方三種抗病毒藥物及有抗生素。

【新冠肺炎】消息：居深圳港婦回港不足14日 入瑪嘉烈已剖腹分娩

【16:25】公主郵輪（Princess Cruises）發言人指，就旗下鑽石公主號（Diamond Princess）因新型冠狀病毒肺炎事件而引發的特殊情況，搭乘該航次於橫濱離船的所有賓客均可獲全數退還郵輪票價及航程相關費用，包括：機票、岸上酒店住宿、往返碼頭的交通接送、已預付的岸上觀光、船上服務小費和其他相關費用等等。同時，公主郵輪亦負責該船於橫濱檢疫期間賓客在船上的一切食宿等費用。

此外，公主郵輪會向所有於鑽石公主號2月4日結束航程的賓客敬贈等值船票的消費金額，以供將來享受郵輪假期之用。發言人亦指，儘管此航程的船上服務小費將全數退還予賓客，公主郵輪也會確保船上工作人員將收到應得的服務小費。

【08:00】截至周二（3日）上午8時，全國確診病例80177宗，累計死亡人數2915人，疑似病例715宗，治癒病例44879宗；在重災區湖北，累計67103宗確診，死亡總數2803人。

昨日新聞重點

【新冠肺炎．3.2】增至101宗 周巧兒兄及鑽石公主號一旅客確診

【新冠肺炎】4班包機武漢接港人 滯留荊州港人無份：直情孤兒仔

【新冠肺炎】捷旅星晨40伊朗團友返港 率先送「港版火神山」隔離

【新冠肺炎】北角炮台山至少12間佛堂 大多暫停活動大廈謝絕外人

【新冠肺炎】檢疫者入住大廈增800幢 君臨天下及畢架山一號上榜

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼