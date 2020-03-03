【新冠肺炎・3.3】第三度無新增確診　明起門診加強監測加驗流感

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，本港維持昨日100宗確診、1宗疑似情況，是2月8日、2月15日錄得零新增個案以來，第三次沒有新增確診個案日子。 政府將於明日及後日（4日及5日）共派出四班包機，接載533名滯留在武漢及其他居湖北而急需返港居民，如孕婦、有緊急醫療需要病人及應考DSE中學文憑試考生回港。當局對他們衞生要求比起鑽石公主號回港居民更高，指明返港到達駿洋邨檢疫中心後，需以消毒劑洗澡及為行李消毒。

3月4日

【00:10】衞生署第三度更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，新增超過800個新登記地址，令累計地址增至7,654個，當中元朗區及油尖旺區分別各有超過700個地址，為全港最多。

榜上有名的不乏私人豪宅，包括多個港鐵九龍站上蓋物業，如天璽、擎天半島，以及曾有居民確診的御金．國峯；港島亦有多個貴價屋苑上榜，如渣甸山名門、地利根德閣及貝沙灣等。

【檢疫大廈】第三次更新含7000地址 豪宅天璽貝沙灣擎天半島上榜

【23:00】醫管局今天公布全港可供市民檢驗深喉唾液的63間普通科門診診所及17間急症室名單，市民在這些地點求診時，如醫生認為有需要，就會發放一個樣本瓶，市民回家後自行採集深喉唾液後，交回診所或急症室，當局就會進行病毒檢測，以化驗是否患上新型病毒。

醫管局63間門診17間急症室可供市民交深喉唾液 一文看清名單

↓↓周巧兒上月11日及14日所到的馬會山光道跑馬地會所↓↓

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【22:10】已確診的60歲馬主周巧兒的63歲兄長周秉亮，昨日（2日）也確診。馬會今日不指名公布，周秉亮曾於上月23日到訪山光道跑馬地會所美食廣場，上月中亦曾到訪打吡酒吧、打吡餐廳、六化郎咖啡室。馬會指，已即時暫停開放上述地點，並由明日（4日）起會關閉會所，直至收到有關員工的身體檢查結果。

周巧兒兄確診新冠肺炎前半個月多次到訪 馬會關山光道跑馬地會所

星級醫生楊毅敏指周巧兒病徵不明顯 診所職員：佢無咳過

【21:15】馬主周巧兒的胞兄周秉亮昨日（2日）確診感染新型冠狀病毒。據了解，合和實業主席胡應湘曾於上月23日與周秉亮聚餐，他日前已自行到醫院進行病毒檢測，結果呈陰性，即沒有感染。周秉亮亦在胡應湘旗下的合和中心設有辦公室，合和中心管理有限公司向租戶發出通知，指周秉亮曾於大樓內辦公室停留，已關閉進行消毒。

胡應湘與周巧兒兄長確診新冠肺炎前一周聚餐 病毒檢測呈陰性

【20:20】俄羅斯政府在2月20日禁止中國及港澳居民入境。有香港旅行團在2月19日「擲界」成功入境，但旅途中搭地鐵和看馬戲團均遭當地人報警舉報，有軍警到場，險遭送至隔離營，最終旅行團提前回港。有團友不滿旅行團未有向他們講解風險，要求全部退回約20,000港元的團費。

【新冠肺炎】美麗華俄羅斯團遭軍警押送險隔離 中斷行程提早回港

【16:42】張竹君：一度檢測弱陽性的安老院病人，同一樣本到衛生署覆檢為陰性，再取新樣本檢測都是陰性，可能是技術上問題。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日至今未有新確診、未有初步陽性個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：過去24小時醫管局呈報47宗懷疑個案，123人仍留醫隔離治療，其中100人確診、1人疑似，確診當中兩人離世，37人出院，最新一宗是49號病人出院。61名病人仍留院，當中有兩人危殆。

99號病人危殆，含氧量至昨晚增加，凌晨4點肺功能衰竭，要入深切治療部插喉，肺花較差，要處方三種抗病毒藥物及有抗生素。

馬主周巧兒兄無病徵 憑驗口水確診 當局研擴大為病人家屬檢測

【16:20】《香港01》早前接獲消息稱，一名居於深圳的港人孕婦，預約在今日（3日）到瑪嘉烈醫院剖腹分娩，但她未能在分娩前14天到本港接受檢疫。《香港01》今天再接獲消息指，該名孕婦2月下旬已經抵港，惟至今日未足14日檢疫期；她入院後僅獲安排入住普通病房，對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。最新消息指，她已在瑪嘉烈醫院完成剖腹分娩。

【新冠肺炎】消息：居深圳港婦回港不足14日 入瑪嘉烈已剖腹分娩

【16:25】公主郵輪（Princess Cruises）發言人指，就旗下鑽石公主號（Diamond Princess）因新型冠狀病毒肺炎事件而引發的特殊情況，搭乘該航次於橫濱離船的所有賓客均可獲全數退還郵輪票價及航程相關費用，包括：機票、岸上酒店住宿、往返碼頭的交通接送、已預付的岸上觀光、船上服務小費和其他相關費用等等。同時，公主郵輪亦負責該船於橫濱檢疫期間賓客在船上的一切食宿等費用。

此外，公主郵輪會向所有於鑽石公主號2月4日結束航程的賓客敬贈等值船票的消費金額，以供將來享受郵輪假期之用。發言人亦指，儘管此航程的船上服務小費將全數退還予賓客，公主郵輪也會確保船上工作人員將收到應得的服務小費。

【08:00】截至周二（3日）上午8時，全國確診病例80177宗，累計死亡人數2915人，疑似病例715宗，治癒病例44879宗；在重災區湖北，累計67103宗確診，死亡總數2803人。

昨日新聞重點

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼