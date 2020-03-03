【新冠肺炎】安老院舍業界︰1月起減九成家屬探訪　口罩存量緊張

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，本港確診個案突破至101宗。筲箕灣愛東邨安老院一名88歲男病人，一度對新型冠狀病毒初步呈弱陽性，覆檢後證實呈陰性。 香港感染及傳染病醫學會會長黃天祐醫生今早（3日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，初步檢測弱陽性未必能定論患者身上曾有病毒。他提到，參考內地數據，長者是重點高危人士，要加強措施避免社區傳播帶入院舍。 香港安老服務協會主席陳志育表示，於1月起通知家屬減少探訪九成，安排視像通話；防疫用品方面，安老院舍曾十分缺口罩，須靠院舍間互助協助以及外界捐贈，現時口罩存量依然緊張。

▼筲箕灣愛東邨安老院舍一度現弱陽性個案▼

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香港感染及傳染病醫學會會長黃天祐醫生表示，現時確診個案不斷增加，本港社區有不知源頭病毒，加上多國受疫情影響，可見病毒傳播力強。被問到新冠肺炎是否已成「全球大流行」，他指美國認為迫在眉睫，惟世衞未作宣布，但各地都有專家估計會成為流行病，須及時阻斷並研發疫苗等，以減低嚴重病例。

至於有病人初步檢測結果為弱陽性，覆檢後證實是陰性，他指未必能定論弱陽性代表患者身上曾有病毒，又指參考內地數據，長者需重點留意，而長期病患者有較高死亡率，要加強措施避免社區傳播帶入院舍，如用餐安排上避免聚餐等。

香港安老服務協會主席陳志育表示，安老院舍警覺性高，自1月起已通知家屬減少探訪，安排視像通話，避免人多聚集；另要求探訪者須測體溫、戴口罩及洗手等，探訪人數減少九成。目前院舍內的長者不需戴口罩，但減少集體活動，如長者不是經常離開院舍風險不高，而院舍亦盡量安排長者分時段用膳。防疫用品方面，安老院舍曾十分缺口罩，須靠院舍間互助以及外界捐贈，惟現時口罩存量依然緊張。

在安老院舍任職的楊女士表示，院友雖有獨立房間，其實只是以圍板間隔，加上口罩不足十分擔心工作安全。她希望外界理解，因照顧長者而未必能跟足部份防疫建議，例如長者吞嚥需時，無法縮短餵飯時間。

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼