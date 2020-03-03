【新冠肺炎】醫院推視像探病　插喉病人家屬指意義不大盼親身探病

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港於1月25日進入緊急應變級別，除恩恤情況如末期病人或有特別需要外，其他病人家屬都不可探病，醫院會安排視像探病。 康復病人家屬潘先生在港台節目上表示，弟弟是插喉病人，無法說話，視像探病意義不大。他希望醫管局可以平衡風險，讓家屬每周一次入內照顧病人。香港社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目上表示，理解感染控制是重大考慮，但希望平衡風險後開放有限時間，讓有需要的病人家屬可以進入照顧、清潔。

潘先生的弟弟自2014年便入住瑪嘉烈醫院荔景大樓，因為插喉無法說話，他過往探病時都會幫弟弟清潔。1月底政府啟動「緊急應變級別」，家人無法探病；至2月初陪弟弟覆診時，他發現弟弟背部「甩皮」、面部不乾淨，令他十分擔心。他表示，曾提出探病但被拒，認為視像探病並無意義，「可以講嘢嘅病人一早有手機，我細佬好似有冤說不出。」

他表示理解疫情嚴峻，「大家都在共渡時艱」，但每個病人情況不同，希望醫管局可以平衡風險，考慮視像探病之外，每周可以讓一位家屬進入病房探病1小時。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示希望醫院在做好感染控制的前提下，容許部分病人家屬在有限時間內進入探訪，如讓病人家屬做健康申報、提供保護裝備等等。（資料圖片）

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，不少病人家屬在探病時都會替病人做一些護理、清潔和按摩，進入緊急應變狀態後，很多病人家屬擔心病人情況轉差。他表示，未必每個病人都適合視像探訪，希望醫院可以在做好感染控制的前提下，容許部分病人家屬在有限時間內進入探訪，如讓病人家屬做健康申報、提供保護裝備等等。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼