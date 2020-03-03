香港航空裁員　員工抗議不滿突遭解僱促勞資會晤　發放特惠金

香港航空早前宣布裁員400人，其中約170人上月收到「大信封」解僱信。受影響的員工不滿賠償方案，今日（3日）約20人前往公司東涌辦公室外抗議，批評資方用完即棄，要求勞資會晤談判，商討合理賠償，包括發放特惠金，予被解僱員工於疫情下渡過難關。

港航早前宣布計劃裁員約400人，相當於整體員工約一成，又要求在港的地勤人員、空中服務員及機師，由2月底起至6月期間，每月放取至少兩星期無薪假，或每星期工作三日。首批逾160名空中服務員，早前接獲解僱通知，受僱日期將為本月18日，遣散費將以過去12個月平均月薪計算。

介入協助的街工勞工幹事顏先生稱，受影響員工不乏年資長逾十年的老臣子，受制於強積金對沖下，遣散費被沖至一乾二淨，且目前經濟低迷，員工難捱過難關。

港航上月底裁員，受影響的員工不滿賠償方案，近廿人今（3日）前往公司東涌辦公室外抗議。（陳淑霞攝）

有七年年資的乘務長表示，她指多年來與資方共渡時艱，突遭解僱頓感傍惶無助，現時亦難覓一職，她又稱，不少受影響員工過往曾獲頒發最佳員工獎，更有不少人近月響應公司措施，申請無薪假，變相自願減薪，與公司共渡時艱，惟事後卻遭開刀。

亦有員工哽咽稱，獲告知因表現欠佳遭解僱，她懷疑與自己去年曾放產假產子有關，批評資方解僱準則不公，又直言憂慮未來生計，期望可爭取更佳賠償，「只係想應付交租養家。」

受影響員工稱，曾於上月24日與人力資源部管理層會面，要求劃一發放特惠金，以示體恤，另延長醫療福利至6月底，惟資方至今未有正面回應。