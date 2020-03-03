【新冠肺炎】內地港人領口罩須登記身份證及香港住址　必須是選民

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩在香港和內地都是緊缺物資。港人A小姐（化名）的父親是長居深圳的香港永久居民，獲得村委會免費派發口罩，但必須是香港登記選民，領取時還要填寫香港詳細地址和身份證號碼。A小姐擔心資料被濫用在9月立法會選舉種票。《香港01》記者向村委會查詢，直認相關安排。 另外東莞企石鎮一份登記香港人身份證及地址的登記表在網上流傳，被指填寫後便可領取口罩。鎮政府向《香港01》記者指，派口罩活動由僑聯安排，但僑聯卻否認。 工聯會立法會議員麥美娟則表示對該類內地發生的時間不甚了解，提醒港人注意個人私隱。民主黨立法會議員黃碧雲則質疑是「以物資換選票」的立會選舉前哨戰。私人專員黃繼兒指，法例無法監測香港境外的資料使用者，但提醒市民不論身處何地，在領取口罩時必須自保，時刻保持警 覺以分辨是否有實際需要提供某些個人資料。

▼A小姐父親居於深圳 領取口罩須為香港登記選民▼

深圳城中村向港人派口罩 必須是香港選民

港人A小姐（化名）向《香港01》記者報料，指其父親是深圳蔡屋圍城中村的原居民，數十年前來港並取得香港身份證，現回深圳長居。A小姐稱，近來疫情嚴峻，有城中村居委會性質、管理村內土地買賣資產的「蔡屋圍實業股份有限公司」，向可以分成資產的「股東」村民免費派發口罩。A小姐指，其父親獲派十個口罩，但要求港籍領取者必須是已經登記做選民、並且長期居住在深圳。

她說父親領取口罩時，提供了姓名、電話等資料，亦被要求提供香港的詳細住址等個人資料。她質疑立法會選舉將近，對方又索取了香港住址，擔心與「種票」有關。她亦擔心個人資料被內地竊取，着父親切勿將她的資料用作登記領取口罩。

記者向蔡屋圍實業股份有限公司查詢，職員表示是中國政府透過「中青會」向居深圳港人派發物資，若非其城中村居民則沒有資格領取口罩，其後又指「中青會」已提供了名單，不在名單上的人亦不獲領取，但無回應為何必須是香港選民。

網上流傳一張鄉情調查表，東莞企石鎮政府指派口罩活動是由中國僑聯做的，但是中國僑聯則否認。（網上圖片）

東莞鎮政府認登記身份證派口罩 主辦方現羅生門

無獨有偶，近來網上亦流傳一張相片，指東莞市企石鎮以「鄉情調查」的名義派發調查表，要求當地的港人提供香港詳細住址、身份證號碼等個人資料，填寫調查表後便有口罩派發。

記者致電企石鎮政府查詢，政府工作人員承認有派發口罩活動，指活動是由「中國僑聯」舉辦，並提供聯絡電話，着記者向僑聯查詢詳情。記者隨後致電僑聯，確認是是中國僑聯，但是工作人員卻否認企石鎮政府的講法，表示沒有派發口罩的事情，「近排冇搞活動，唔清楚。」

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民主黨黃碧雲：立會選舉前哨戰

民主黨立法會議員黃碧雲認為，疫情中派口罩是立法會選舉的前哨戰，提醒港人一定要小心，不要將重要的個人資料遺漏。她質疑，既然是向居住在內地的港人派發口罩，為什麼不是收集內地住址，而是索取香港的詳細住址。她並提及，建制派最近都有通過社團派發口罩，有「以物資換選票」之嫌。

工聯會麥美娟：不是很清楚

工聯會立法會議員麥美娟則表示對於這類事件不是很清楚，猜測或許需要香港住址來確定領取口罩的人是否為香港人。她提醒所有居住內地的港人，要保護好自己的個人資料，不要被人用作其他用途。

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私隱專員：無法監察境外 不應貿然披露個人資料

私隱專員黃繼兒指，《私隱條例》並沒有域外管轄權，私隱專員公署不能監管香港域外（跨境）的資料使用者。他提醒市民不論身處何地，在領取口罩時必須自保，時刻保持警覺，以分辨是否有實際需要提供某些個人資料。與領取口罩事宜無關的不必要資料例如身份證號碼、電話號碼等，市民不應貿然披露；如對提供個人資料有任何疑問，市民應在提供資料前詢問有關組織 為何要收集該些資料。

公署亦指，若市民個人資料遭使用作其他不明甚至不法用途，有可能會蒙受損失。另一方面，市民若已獲充分告知有關收集個人資料的目的，並自願提供個人資料，日後可能難以就個人資料的相關事宜向公署作出投訴。

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