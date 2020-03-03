馬主周巧兒兄無病徵　憑驗口水確診　當局研擴大為病人家屬檢測

衞生防護中心今日（3日）下午透露，本港確診武漢肺炎個案維持在100宗，暫未有新增確診或初步確診的個案。其中確診馬主周巧兒的胞兄、63歲住竹麗苑的男病人，其深喉唾液樣本對病毒呈陽性而確診。中心表示，由於有病人病徵輕微，正研究擴大抽取唾液樣本的可行性，由檢疫中心抽取一些確診者的家人、或者佛堂群組等較高危人士的口水樣本，以盡快找出隱形患者，但仍需視乎檢疫中心的人手安排。 目前有一宗列為疑似個案，鑽石公主號的返港乘客早前於血清測試驗出有病毒抗體，當局最新抽取的樣本對病毒呈陰性，為安全起見，當局要求病人留院14日。至於從伊朗返港的正接受檢疫的40多人當中，有1人現病徵已送院。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港確診武漢肺炎個案截至今日下午維持在100宗，暫未有新增確診或初步確診的個案。

最新於昨晚確診的周秉亮（第85宗）是早前確診馬主（第85宗）的胞兄，為第101宗個案，當局稱其深喉唾液樣本對病毒呈陽性而確診，兩人於2月22日出席同一婚禮。張竹君透露，兩人與親友共約18人，當日先在竹麗苑斟茶，再到柏蔚山出席簽紙儀式，其後到JW萬豪酒店用膳，佔兩圍檯約24人，這20多人全屬密切接觸者，已送往檢疫中心隔離。

目前周巧兒、其家傭及兄長，家族中共三人確診。

有隱形患者無病徵 衞生署正與檢疫中心商討 擴大抽唾液驗病毒範圍

較早前確診者的密切接觸者，一般是待接觸者出現病徵需送院，才獲醫院安排接受病毒檢測，今次周秉亮未有病徵，已獲抽取唾液樣本做化驗，張竹君承認正研究擴大相關檢測對象的可行性，她解釋由於部份確診個案，如鑽石公主號乘客，有病人一直無出現病徵或病徵輕微，最終確診，若擴大檢測高危人士，例如同一家庭已有一至兩人染疫、或者與北角「福慧精舍」佛堂群組相關的個案，甚至全部檢疫中的人抽口水樣本做測試，料有助盡早找出更多隱形患者。

張竹君透露，目前正與檢疫中心商討擴大檢測的可行性，視乎檢疫中心的人手安排，以及此措施所找出的確診病人數目而定。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（鄭子峰攝）

體內有抗體病人 呼吸道樣本對病毒呈陰性

本港的名單上有一宗疑似個案，第97宗、56歲男患者，是鑽石公主號的乘客，其血液樣本早前驗出對病毒有抗體。張竹君指，再為病人抽取呼吸道樣本做PCR快速測試，結果顯示對新型病毒呈陰性，但為安全起見要求他留院14日才離開。

而測試結果一度呈「弱陽性」的88歲護老院男病人，張竹君指衞生署及醫院多次為他抽取新樣本，結果同樣呈陰性，或屬技術問題。此外，從伊朗返港的旅行團逾40人，目前正於鯉魚門公園及度假村接受檢疫，張竹君稱有1人出現病徵，已被送往醫院。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（鄭子峰攝）

逾3700病人在門診自行交唾液化驗 當中3人確診

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，自醫管局將「加強化驗室監測」計劃擴展至急症室及普通科門診病人後，至昨日已收集3,768個病人的深喉唾液樣本，當中60個病人是18歲以下，化嚴中有3人確診，包括參與同袍榮休聚會的警員。

庾慧玲透露，自明日（4日）起將進一步為病人檢驗流感、腺病毒等常見呼吸道感染病毒，以掌握社會目前流行的疾病。她坦承有病人未按要求交回樣本，但未有透露涉及的病人數目，僅稱「有病人覺得未必再有需要、未必交樣本返嚟」。