湖北港人明起坐包機返港　醫管局派護理員及抽血員抽樣本化驗

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府決定本周三及周四會派出4班包機到武漢接載滯留湖北省的港人。 早前鑽石公主號返港的港人由衞生署及香港大學負責為他們採集樣本及抽血，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今天（3日）指，由於今次涉及的人數眾多，醫管局將派出一個行動小隊協助相關工作，當中包括各聯網的護理部員工、抽血員、感染控制主任。 另外，庾慧玲稱醫管局會派急症室醫護人員到湖北協助接回港人，另亦有派婦產科醫生、有助產經驗的護士，在機上照顧孕婦，隨時應急。被問到公立醫院是否有足夠位置接收有病徵的返港者，庾慧玲指如有需要會將病房轉做隔離病房。

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鑽石公主號9人返港後確診

庾慧玲表示，政府早前為鑽石公主號返港港人抽取樣本做化驗，結果發現當中有9人確診、1人屬疑似個案，認為若提早為高危人士做化驗，可以找到更多病徵輕微的患者，因此醫管局將配合政府行動，派出小隊，聯同衞生署及香港大學為這批返港者抽取樣本，包括鼻拭子、喉嚨拭子、深喉唾液，而小隊當中包括總部及聯網的護理部員工、抽血員、感染控制主任。

庾慧玲稱，行動屬高風險，參與的醫護都會穿著全套保護裝備，包括N95口罩、面罩、手套及保護衣，而所有醫護人員都熟悉相關的醫療程序，她強調參與者都屬自願，亦可領取津貼。庾指，早前鑽石公主號返港的港人由衞生署及香港大學負責為他們採集樣本及抽血，但由於今次涉及湖北省返港者眾多，因此醫管局亦參與行動。

被問到公立醫院是否有足夠位置接收有病徵的返港者，庾慧玲指如有需要會將病房轉做隔離病房。 （鄭子峰攝）

婦產科醫生及助產士隨機助孕婦

另外，庾慧玲稱醫管局會派急症室醫護人員到湖北協助接回港人，另亦有派婦產科醫生、有助產經驗的護士，在機上照顧孕婦，隨時應急。她稱，返港者會在湖北先填問卷，醫護會了解其健康狀況，如有需要，會透過視像會議與醫管局商討，如合適才會安排上機。被問到公立醫院是否有足夠位置接收有病徵的返港者，庾慧玲指，如有人需要送院，醫管局的重大事故中心會協調，如有需要會將病房轉做隔離病房。她續指，由於這些醫護人員會穿全套裝備，因此不會獲安排「洗滌期」(Washout period)。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，從湖北返港者有一定風險，但未能預計到風險有多高，而前往湖北的官員如做足感染控制措施，返港後毋須隔離、檢疫。

醫管局發言人其後補充，醫管局共派出9人到湖北協助，每班機上會有1名醫生及1名護士，其中一班機上會另有一名有助產士經驗的同事。