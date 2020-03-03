胡應湘與周巧兒兄長確診新冠肺炎前一周聚餐　病毒檢測呈陰性

衞生署衞生防護中心昨晚（2日）公布，本港第85宗個案﹑60歲馬主周巧兒的胞兄周秉亮確診感染新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）。周巧兒於上月22日曾出席周秉亮女兒婚禮，當日約20名親友，包括兩人的三淑、《香港G報》創辦人周融同枱食飯，周巧兒25日確診後，均被送到美孚翠雅山房接受隔離。 據了解，合和主席胡應湘曾於上月23日與周秉亮聚餐，得悉周確診後，他已自行到醫院進行病毒檢測，結果呈陰性，即沒有感染。周秉亮亦在胡應湘旗下的合和中心設有辦公室，合和中心管理有限公司向租戶發出通知，指周秉亮曾於大樓內辦公室停留，已關閉進行消毒。

↓↓瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤↓↓

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周巧兒為本港第85宗個案，於上月25日確診感染。根據衞生署公布資料，周巧兒於上月22日曾到其兄長周秉亮所居的竹麗苑，出席侄女的婚禮斟茶儀式，其後到北角豪宅柏蔚山1座出席簽紙儀式，再到金鐘JW萬豪酒店出席婚宴。當晚他們在包廂內擺了兩圍，約有20人出席，全部人被列為密切接觸者，需要於美孚翠雅山房隔離。

周秉亮曾於上月23日停留合和辦公室

周秉亮於昨日確診，為本港第101宗個案。據了解，他曾於上月23日、即婚宴翌日，曾與合和主席胡應湘聚餐，不過他已自行到醫院進行病毒測試，結果呈陰性，並有進行自我隔離。

合和中心亦發布通告，指該處56樓的租戶職員確診感染，即周秉亮。通告內指，確診個案最後於上月23日到訪辦公室，曾作短暫停留。涉事辦公室已關閉並徹底消毒，而合和中心將於所有公眾地方及設施進行消毒。

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周融接受隔離 福臨門一度關閉

周巧兒個案牽連甚廣，《香港G報》創辦人周融為二人的三叔，當晚亦有參與周秉亮女兒於JW萬豪酒店的婚宴，並與二人同檯，不過未有到訪竹麗苑。他現時於美孚翠雅山房接受隔離，得悉侄仔確診後，他說「無得擔心，唔需要擔心」。

周巧兒於潛伏期內亦曾到「富豪飯堂」灣仔福臨門吃飯，福臨門發言人亦表示，暫停營業期間聘用了獲歐盟認證的瑞士醫療級消毒服務公司以國際專利霧降式殺菌技術於餐廳內進行全面消毒，確保安全，並於今日復業，但將會推多項「防護措施」。