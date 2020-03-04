港府武漢包機防疫較鑽石公主號包機嚴格　居民回港需用消毒劑洗澡

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥昨日（3日）宣布，港府今（4日）明（5日）兩日會派出首批共四班包機，接載533名滯留湖北港人返港，主要為居於武漢的港人。 乘包機港人須接受多次檢疫，包括抵港前至少5次體溫檢測，在機上亦需全程穿保護衣，返港後須立即用消毒劑徹底洗澡及消毒行李。對比起港府上月派包機赴日本東京接載鑽石公主號港人回機，今次武漢包機的檢疫更為嚴格。有鑽石公主號港人表示，當局並無要求他們在機上穿保護衣，亦未有要求清潔行李。

↓↓鑽石公主號香港旅客上機前情況↓↓

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至少5次量度體溫 超標不能上機

政制及內地事務局局長聶德權昨表示，武漢港人上車時、到達機場進入機場大樓前，都會進行體溫檢測，檢查他們有沒有病徵；在過關時和上機前都會再次進行體溫檢測，即登機前共須進行四次體溫檢測，在確認他們沒有任何傳染病病徵和體溫符合要求後才可登機。

另外，在機上坐位亦有特別安排。落機前，他們會再次量度體溫，在到達香港國際機場後，將會立即乘坐專車到檢疫中心進行14天的檢疫。

食物及衞生局局長陳肇始則指，乘坐包機港人在機上全程會穿上保護衣，到達檢疫中心後須立即用消毒劑徹底洗澡、換上自備清潔的衣服，以及用消毒劑抹行李等。

武漢包機及鑽石公主號包機的防疫分別

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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鑽石公主號旅客：機上不需穿保護衣

據鑽石公主號乘客、資訊保安專家楊和生所指，今次武漢包機的檢疫比日本包機更嚴格。楊憶述，當日從鑽石公主號下船至登機前共進行三次體溫檢測，包括下船後由日方檢測、上巴士時由入境處人員檢測及登機前再進行一次；返港後於機場亦有再進行檢測。

在坐位安排方面，楊指乘客以「品字型」坐，兩人之間須隔空一個座位；當局有提醒乘客機程中無必要就切勿除下口罩，亦避免去廁所，但就不須穿上保護衣。至於回港後，楊表示當局從沒有提醒或要求他們以消毒劑洗澡或清理行李，認為武漢返港者防疫措施比上次加強。

另外，武漢返港人士會送到駿洋邨進行14天檢疫，楊和生現時仍在駿洋邨隔離。他指現時送餐時間已常規化，而單位則須隔離者自己打掃，當局可提供掃帚和地拖。

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