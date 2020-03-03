【新冠肺炎】港版火神山隔離者　批無人收體溫紀錄　嘆義工成磨心

被稱為「港版火神山」的鯉魚門公園及度假村檢疫中心，第一批入住人士分別來自捷旅假期及星晨旅遊兩個伊朗旅行團團友。陳小姐（化名）昨天（2日）從伊朗回港，成為首批入住「港版火神山」的隔離人士。 十四天隔離剛開始，陳小姐被叮囑每天早上8點和下午4點都要檢測體溫：「佢哋俾咗一支探熱針我哋，要我們每日都留意住自己體溫。」惟陳小姐稱根本沒有工作人員收回體溫紀錄，而因為隔離人士未有申訴途徑，隔離營內幫忙的義工成為磨心。

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3月2日起被隔離在「港版火神山」的陳小姐對房間很滿意，「有冷氣機，很意外，而且衛生情況很滿意，因為是全新的。」至於饍食方面，她笑言有「青春的感覺」，全因食物選擇多，早上更有碗仔翅。此外，隔離營亦有衣服或者其他物資提供，例如杯面、咖啡，甚至女士用的衛生巾，男士的剃鬚刨。因為近日天氣或會轉冷，隔離營更提供暖包和禦寒衣物，更有不同尺碼任君選擇。

不過，陳小姐說很多人都批評沒有電視機，而且組合屋的浴室使用儲水式熱水爐，對本來不習慣使用這類熱水爐的人來說，運作複雜。而且浴室去水較慢，洗澡會有水浸的情況。

隔離人士不滿未能申訴 義工成磨心



親友亦可以送物資到隔離營，不建議送酒精、煙和容易變壞的食物等。陳小姐透露親人，只可在早上10點到11點及下午4點至5點這段時間送物資，十分不便，有家人在鯉魚門門口等很久都未能送物資進來，引起不少隔離人士不滿。惟隔離營的工作人員都是民安隊和義工。陳小姐嘆義工成為磨心：「有些人不滿又不知道可以去哪裏投訴，義工就成為我們申訴的對象。」