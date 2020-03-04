【新冠肺炎・最新】政府兩包機到武漢接載港人　返港入駿洋邨檢疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日本港第三度未有新增個案，累計確診個案為100宗，另有一宗疑似個，未知今日能否維持不變。

今日焦點是首兩批乘搭政府武漢包機的本港市民，將於下午及晚上抵港，他們將如早前返港的鑽石公主號香港旅客一樣，下機後由旅遊巴載往火炭駿洋邨檢疫中心隔離14日。政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衞聯同政府各相關政策局和部門的人員早上出發前見記者，保安局局長李家超會到機場送行。