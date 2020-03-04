【新冠肺炎・最新】政府兩包機到武漢接載港人　返港入駿洋邨檢疫

撰文：陳晶琦
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日本港第三度未有新增個案，累計確診個案為100宗，另有一宗疑似個，未知今日能否維持不變。
今日焦點是首兩批乘搭政府武漢包機的本港市民，將於下午及晚上抵港，他們將如早前返港的鑽石公主號香港旅客一樣，下機後由旅遊巴載往火炭駿洋邨檢疫中心隔離14日。政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衞聯同政府各相關政策局和部門的人員早上出發前見記者，保安局局長李家超會到機場送行。
【駿洋邨隔離營】現時有超過200人於駿洋邨進行檢疫隔離。（資料圖片／王譯揚攝）
↓↓接受強制檢疫令港人入住駿洋邨情況↓↓
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↓↓直擊駿洋邨檢疫中心內部情況↓↓
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昨日新聞重點
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【新冠肺炎】周巧兒兄長確診 屋苑備消毒品 人流疏途人不戴口罩
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當局檢疫措施新聞
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口罩新聞
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【07:00】教育局早前宣布，全港中、小學及幼稚園最早在4月20日復課。中大呼吸系統科講座教授許樹昌分析現時疫情指，學生應分批復課，中學生的個人衞生意識較高，可首先復課；小學生和幼稚園學生的衞生意識較弱，容易引致學校播毒情況，應等待最後一名患者確診後28日才復課。
【新冠肺炎】許樹昌：防疫不能鬆懈 倡小學幼稚園無確診28日復課