【新冠肺炎】打邊爐生意跌九成　火鍋店店主盼政府月內盡快批津貼

政府早前向立法會申請300億防疫抗疫基金，其中有約37億用於資助飲食業，將向大型餐廳、大型食肆及工廠食堂發放20萬元支援，而小食店、小型食肆以及食物製造商亦可獲8萬元津貼，惟。有擁兩間火鍋店的東主林先生今早（4日）在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，自從「打邊爐家族」確診事件後，打邊爐生意跌了八成、九成，形容「十室九空」，指中小型邊爐店每月蝕十萬元，大型的蝕二、三十萬元，料未來有八成結業潮。他期望，政府向業界發放抗疫津貼的申請手續可以簡單直接，在這一兩個月內批出。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

+ 9 + 8 + 7

林先生指，由去年起已經有兩、三成打邊爐店結業，在疫情下料未來有八成結業潮，形容去年到現在香港飲食業是「坎坷」，業主視乎個別情況減租額水平較低。在疫情下，為加強食客信心，他的食店要求客人入來前要量度體溫及提供搓手液，並送「抗炎湯」即一些健康湯水，雖然有外賣火鍋生意，但「堂食損失係外賣填唔返。」

他透露，餐廳三成開支用於租金，現時「十室九空」，指中小型邊爐店每月蝕十萬元，大型的蝕二、三十萬元。擁兩間分店的他期望政府的抗疫基金可以在這一兩個月內批出，按店舖數量撥款，申請方法可如李嘉誠基金會「應急錢」般簡單直接。