【新冠肺炎】打邊爐生意跌九成　火鍋店店主盼政府月內盡快批津貼

撰文：鄭秋玲
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政府早前向立法會申請300億防疫抗疫基金，其中有約37億用於資助飲食業，將向大型餐廳、大型食肆及工廠食堂發放20萬元支援，而小食店、小型食肆以及食物製造商亦可獲8萬元津貼，惟。有擁兩間火鍋店的東主林先生今早（4日）在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，自從「打邊爐家族」確診事件後，打邊爐生意跌了八成、九成，形容「十室九空」，指中小型邊爐店每月蝕十萬元，大型的蝕二、三十萬元，料未來有八成結業潮。他期望，政府向業界發放抗疫津貼的申請手續可以簡單直接，在這一兩個月內批出。
▼300億防疫抗疫基金措施▼
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林先生指，由去年起已經有兩、三成打邊爐店結業，在疫情下料未來有八成結業潮，形容去年到現在香港飲食業是「坎坷」，業主視乎個別情況減租額水平較低。在疫情下，為加強食客信心，他的食店要求客人入來前要量度體溫及提供搓手液，並送「抗炎湯」即一些健康湯水，雖然有外賣火鍋生意，但「堂食損失係外賣填唔返。」
他透露，餐廳三成開支用於租金，現時「十室九空」，指中小型邊爐店每月蝕十萬元，大型的蝕二、三十萬元。擁兩間分店的他期望政府的抗疫基金可以在這一兩個月內批出，按店舖數量撥款，申請方法可如李嘉誠基金會「應急錢」般簡單直接。
有火鍋店店主指生意跌了八成、九成，期望政府向業界發放抗疫津貼的申請手續可以簡單直接在一兩個月內批出。(資料圖片)