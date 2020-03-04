【新冠肺炎】周巧兒阿嫂檢測呈陽性　福慧精舍法師及善信家傭確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日新增兩宗確診個案，累計103宗個案。兩宗確診個案為為福慧精舍法師及紅山半島佛堂一名確診善信的家傭，另外周巧兒的阿嫂、即周秉亮妻子初步深喉唾液檢測呈陽性。

↓↓福慧精舍佛堂近期情況↓↓

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今日新增兩宗確診個案，一宗初步呈陽性。（鄭子鋒攝）

確診福慧精舍佛堂法師1月曾到峨眉山

第102宗確診個案患者是43歲本港男子，為「福慧精舍」佛堂的法師。他一直未有出現病徵，2月23日由佛堂送入檢疫中心。2月28日深喉唾液呈陰性，3月2日時再次測試，結果不確定後送入東區醫院，直至今日化驗結果呈陽性。

患者於1月17日至20日之間去過四川省峨眉山。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因為患者測試結果有反覆，有可能患者早前未有被感染，而佛堂上月22日仍在運作，可能被其他人感染；又或者他一早被感染，但是潛伏至今才發病，她承認情況較複雜，未必一定找到源頭。

確診家傭僱主為紅山半島患者

另外新增一宗確診個案為57歲女性，家住大潭紅山半島「福慧精舍」善信及其子（第76宗和91宗個案）的家庭傭工。她亦沒有出現病徵，而昨日的深喉唾液測試樣本不確定，其後入瑪麗醫院再做檢查，今日確診呈陽性。患者2月25日已經入住檢疫中心，與家人一起住，因而同屋人士需要延長隔離時間。

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周秉亮妻深喉唾液第一測不確定

另外今日還有一宗個案初步呈陽性，是第101宗個案周秉亮的妻子，即周巧兒的大嫂。作為密切接觸者，她於2月26日凌晨同丈夫一起入住檢疫中心，3月2日深喉唾液樣本測試結果不確定，昨日安排入院檢查後今日確診，沒有新的密切接觸者需要追蹤。

張竹君表示，明白市民對疫情有關注，若市民無徵狀，去普通科門診要求做新型病毒測試，不會獲安排測試，因為若幫大量無病徵的人做測試，會加重化驗室負擔，或影響真的受感染的病人的確診時間及治療。

另外，截至中午12時，有2病人離世，共43出院，新增出病院有六人，分別為第15、16、46、80、81及89個案。仍有55人留醫，當中2危殆、3人嚴重，與昨日一樣。

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對於有強制檢疫令人士違反行動，陳肇始表示，整體檢控數字暫時有2位，也有數人違反法例而等待被檢控。她稱一直有警務處人員上門巡查「睇佢係咪在家，如有發現異常都會警告佢，了解有冇問題。」