通訊局准許免費電視毋須播港台節目　可自行決定何時實施

通訊事務管理局今日（4日）宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。 通訊局指，於今年1月收到無綫電視提出免除播放港台節目的要求，考慮商經局的意見後，認為沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目。局方又指知悉港台對免除有關要求不持異議。

▼部份免費電視台播放的港台節目▼

政府：已無充份理據要求求商營廣播機構播放港台節目

通訊事務管理局指，於今年1月9日收到無綫提出免除播放港台節目的要求，於徵詢商務及經濟發展局的意見後，認同現時已沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目。同時，免除有關要求可讓免費電視持牌機構更有效地運用騰出的頻譜和廣播時間。騰出的時段可用於播放其他節目，為公眾提供更多元化的電視節目選擇，亦可讓商營廣播機構增加廣告或贊助收入，有助這些機構在廣播業備受挑戰的環境下經營業務。

通訊局指，知悉港台對免除有關要求不持異議，並已通知無綫和香港電視娛樂有關撤銷指示的決定。免費電視持牌機構可因應其商業、營運及節目編排等考慮，自行決定是否及何時終止在其頻道播放港台節目。

通訊局撤銷免費電視須播放港台節目。（資料圖片）

公眾可於港台電視頻道收看

通訊局指，港台於2014年開設3條數碼地面電視頻道，隨着發射站的數目逐漸增加，港台的電視頻道覆蓋範圍去年已達全港百分之九十九的人口，覆蓋率媲美其他以大氣電波提供免費電視的商營電視台。此外，市民現時亦可透過港台的網站及流動應用程式接收部分港台電視頻道。局方指，決定對公眾無影響，因公眾可透過港台本身的電視頻道繼續收看該台的節目。

根據免費電視牌照的相關牌照條件，無綫及香港電視娛樂有限公司須按照通訊局發出的指示，每周在其綜合中文頻道分別播放3.5小時及2.5小時港台節目。