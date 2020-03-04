【新冠肺炎】馬會重開15間投注處　中環、銅鑼灣等6間再關閉

新型冠狀病毒疫情持續，香港賽馬會所有場外投注站停止運作一個月後，當中17間於周一（2日）重新開放。 馬會今日（4日）公布最新安排，當中原本已開放的6間投注站，包括中環士丹利街將再次暫停服務；合共有15間投注站將於明日、後日及下周一開放，但只會提供有限度服務。

馬會周一（2日）重開17間場外投注處供兌換現金券或彩票，由於同一時間內只容許有限人數的顧客入內，多區出現人龍。（鄭子峰攝）

開投注戶口必須往沙田或跑馬地馬場

馬會宣布，於明日（5日）、周五（6日）和下周一（9日）共開放15間場外投注處及2個馬場，當中投注處開放時間為上午9時半至下午7時半，只會提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務，賽馬及足球投注服務仍會繼續暫停。若需要開設投注戶口及其他戶口服務的顧客，必須前往沙田馬場或跑馬地馬場。

此外，於3月2日開放的6間場外投注處將暫停服務，即中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、石硤尾大埔道、觀塘廣場、沙田好運中心及元朗合益路。

在新安排下將開放的15間場外投注處如下

鰂魚涌英皇道

尖沙咀漢口道

旺角彌敦中心

旺角塘尾道

黃大仙豪苑

將軍澳寶林

上水石湖墟

大埔廣場

屯門市廣場

天水圍

葵芳

葵涌榮芳路

青衣城

荃灣青山道

西貢

+ 5 + 4 + 3

兩個馬場將開放超過40個服務櫃位，為顧客提供具效率的服務。除兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務外；兩個馬場也會提供開設投注戶口及其他戶口服務，但兩個馬場的停車場將不會開放。所有顧客在進入場外投注處及馬場前必須戴上口罩及接受體溫檢查，並只容許有限人數的顧客在同一時段內進入。