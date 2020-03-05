【新冠肺炎・直播】印度返港患者曾赴婚宴　周巧兒狗隻低度感染

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生防護中心公布昨日（4日）新增4宗確診個案，總數增至105宗，當中一宗（第97個案）仍屬疑似個案。新增的一宗輸入個案，患者為69歲女子，她於2月24日乘搭國泰CX694由印度新德里返港，現於律敦治醫院診治；她在發病後疑到九龍塘出席一場婚禮，是否出現群組式傳播，令人關注。 政府陸續安排包機撤離滯留湖北省港人，首兩班昨日接回244人反港，全部先入住駿洋邨檢疫14日。今日再有兩班包機前往武漢接載滯留港人回港，政制及內地事務局局長聶德權及入境處處長曾國衞將再次親自北上安排。 政府成立的300億元防疫抗疫基金，今起推出針對食物業界及持牌小販的資助計劃，八類食物業持牌人可獲一次性20萬元資助，其他食肆及食物製造廠等可獲一次性8萬元資助。

【15:55】漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫：

2月26日收到確診者狗隻，27日在口鼻腔樣本測出少量冠狀病毒，28日同樣樣本都係陽性，3月2日口腔樣本隱性、鼻腔樣本陽性。與同港大、城大、世界動物衞生組織專家一同看過報告，一致覺得狗隻有低程度感染病毒。

測試過六組不同基因均有弱陽性，因此假陽性的可能好低。真分析狗隻基因與患者基因的吻合度。

會否感染其他貓狗？國際上並無此資料，這隻狗是第一隻找到陽性的狗隻，會通知獸醫及主任，若有人家中有確診應小心，確診者的狗隻要到漁護署隔離。狗隻很難佩戴人的口罩，亦要靠舌頭散熱。

這是人畜共患病，狗主應該不要讓狗隻周圍舔東西。

【15:49】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日未有新確診個案。昨晚新增105號病人，1月31日至2月24日到西印度孟買，詳細行程了解中，由一個加拿大朋友做搞手，共21人的自由行團。2月24日乘搭CX694，晚上9時抵港，搭地鐵經中環轉的士返家。2月25日去過銅鑼灣一間超市，2月26日士美菲路街市百德新街、畢打街的滙豐銀行，27日到過德輔道中東亞銀行，28日在上環普仁街看中醫。

3月1日曾到MY GARDEN參加婚宴，因為好攰無逗留好長，有戴口罩，吃了一點東西、影完相就離開，婚宴有10圍，已聯絡新娘了解密切接觸者。

3月2日晚上在家中暈低，3月3日確診。

患者2月23日在印度發病，有肚屙，全身很累，發病時未返港，相信在印度感染。回港後可能發燒不知道，繼續好累，之後去看中醫。

加拿大卑詩省有一名疑似個案，曾到香港及印度，衛生防護中心正了解是否與105號個案有關。

CX班機的左右兩個位、機組人員接觸過患者的，都是密切接觸者。

【11:37】與確診警退休飯局同場的59名警員，已完成檢疫離開中心，全部無染病。

【11:00】申訴專員主動調查有關懲教署生產的口罩的生產、分發和點存安排。

▼3月5日第二日包機 武漢現場▼

+ 4 + 3 + 2

【08:35】第二日接載湖北港人返港包機從本港飛赴武漢，負責行動的政制及內地事務局長聶德權與工作人員會面。他於Facebook表示，今日的包機將接載合共超過200人回港，並感謝衞生署和醫管局人員參與行動，照顧孕婦和急需回港的嚴重病患者。

【08:08】截至周四（5日）上午8時08分，全國確診病例80429宗，累計2984人死亡，50079人治癒；重災區湖北省，確診病例67332宗，累計2871人死亡，38568人治癒。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼

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昨日新聞要點

昨日全日總結【新冠肺炎・3.4】全日新增4宗個案 69歲婦上月印度返港後確診

【新冠肺炎】跑馬地豪宅婦人印度返港後確診 周日疑出席婚禮

【新冠肺炎】三組專家確認周巧兒松鼠狗確診 或人傳狗 全球首例

【新冠肺炎】244人坐武漢包機返港 3人發燒被拒上機

【新冠肺炎】首日包機共接載244滯留湖北港人 1人因發燒未能上機

【新冠肺炎】14名港孕婦滯留湖北 懷胎4至36周 需測病毒再產檢

【新冠肺炎】打邊爐生意跌九成 火鍋店店主盼政府月內盡快批津貼

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