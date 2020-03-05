【驚蟄打小人】鵝頸橋人流較去年少　林鄭月娥成目標

今日（3月5日）是二十四節氣中的驚蟄，傳統上代表大地回春，天氣暖得快及帶來春雷，驚醒鑽到泥土裡越冬的昆蟲等小動物出來活動。但對不少香港人來説，最有印象的傳統習俗，必定是「打小人」。本港最為人熟悉的「打小人」集中地，必定是銅鑼灣鵝頸橋底一帶，拜神婆受人所託下，準備好 「打小人」及「祭白虎」工具，一邊用鞋拍打象徵不吉利人或事的「小人紙」，一邊振振有詞說着各種說話，並將代表災星的紙老虎焚燒。 跟往年有所不同的是，以往有不少遊客到來打小人，今年到現場光顧的絕大部份為香港人，期間多名顧客説對現屆政府有所不滿，特別是對林鄭月娥失去信心，希望她能夠早日落台，又對日前「派錢」方案不為所動。其中王小姐説，「其實啲錢係有好多附帶條件，又要畀非香港人，又要畀警察增加裝備，嗰啲錢我都有份，我代表我想俾佢哋，佢都係將我哋嘅錢派俾我，好多人冇咗嘅錢都唔止一萬蚊。」

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每次50元 未有減價

現場所見，鵝頸橋一帶有約十個檔口營業，比去年有所減少，其中一個檔口的助手陳小姐表示，相信是因為自由行減少有關，但由於人流減少，部份攤檔亦未有營業，生意較為集中，「其實全部都係熟客，仲有啲因為今年唔敢出嚟，怕人多，所以其實係少咗少少人嚟，但係其實高峰期係入夜之後，所以到時先確定到。」

問到「打小人」的價錢，陳小姐表示，檔口的價錢大致相若，仍然維持50元一次，「根本就唔會因為疫情加錢減錢，呢個價位已經50年不變，同埋始終都係打自己需要嘅小人比較多。」

市民：希望政府憑良心做事 林鄭落台

陳小姐與家人一同前來打小人，她説以往只用來祈求健康平安事事順利，面對疫情，雖然不少人會留在家中遠離多人地方，她説雖然疫情嚴重，但今年卻有一個明確目標，為現時香港的情況及以特首林鄭月娥為首的香港政府打小人，主要希望她能夠「憑良心做事，唔該佢真係離開，落台。」

她説，繼去年的社會運動，到今年的新冠狀病毒疫情，同樣處理不當不公，又自吹自擂，令人非常反感，又替一班醫護人未能得到妥善保護措施，感覺做法不公，非常氣結，「淨係講疫情，當時啲醫生出晒嚟叫人戴口罩，做好防範，佢就因為反蒙面法點都唔肯推，係去到真係好有問題囉，都唔肯直接回答，好多嘢唔係你畀一萬兩萬我，就可以解決到，好多香港人都係清醒㗎。」

她又說，政府近日推出各款利民措施，明顯沒有為香港的年青人去打算，好像是為了面子去「懲罰」一班年輕市民，非常憤怒。

武漢肺炎疫情下，有市民戴口罩、面罩到鵝頸橋打小人。（李澤彤攝）

「香港人失去的不只一萬元」

近日不少公司安排職員「在家工作」，王小姐與女兒前來參與這項傳統活動，她説，每年都來只為祈求健康、順利，但經過了這一年，香港發生太多事，弄到民不聊生，「真係好似成個香港冇開心過」，令她有一個特定目標「打小人」，「疫症就冇人想嘅，我唔會怪任何病嘅嘢，但係林鄭月娥係處理得唔好，上年嘅事件處理得唔好，今年都處理得唔好。」她説，林鄭月娥在疫症初期堅持不封關，不為市民的防疫物品作打算，令港人進入「恐慌」，非常難忘。

她續説，今年財政預算案將為香港人每人派一萬元，為有需要市民帶來「應急錢」，她說，作為一個清醒的香港人，不會為這筆錢對她改變想法，認為一萬元有很多附帶條件，包括預算案中為警察增購裝備，過去一年香港人失去的不只這一萬元。

她續説，林鄭月娥與一眾司長突然表示願意捐出一個月薪金給公益金，看來有如為大眾所想，但王小姐表示此舉未必得到民心，「錢係我哋嘅，點解要特定捐去公益金先啦？點解唔係即刻畀有需要嘅人買裝備？點解唔學下新加坡咁減薪？其實咪又係作對！」

陳小姐與家人一同前來打小人，明確希望特首林鄭月娥能夠「憑良心做事，唔該佢真係離開，落台。」（梁煥敏攝）

市民首次打小人 望打走瘟疫

陳小姐是多名顧客中比較年輕，她説自己首次到來「打小人」，願望是能夠「打走瘟疫，香港可以快啲好返，不要有這麼多疫症。」習俗上打小人會有特定對象，她説，「當然係想打林鄭，因為佢真係做得做得唔好，唔合格，我對佢評價已經去到谷低，望可以集氣，希望可以用呢一個民間傳統習俗，試一次，打林鄭夠用喇！」

問到會否擔心人流太多，現時疫情嚴峻，比較危險，她表示現場尚算當風，空氣流通，應該安全。