新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在本港持續擴散，至昨日（4日）累計有104宗確診個案及1宗疑似個案，其中位於北角美輪大廈1樓及13樓的福慧精舍佛堂的群組個案累計有18宗，最新確診的病人包括佛堂43歲男住持，持有佛堂單位的基金會「元果法師紀念基金會」董事蔡清苗。 《香港01》記者發現，福慧精舍與兩個基金會有關聯，蔡清苗是其中一個基金董事，另一個「佛教福慧基金會」則持有13樓宿舍單位，兩個基金均有相同董事陳秋霞及陳天勳。該佛堂不時捐贈予內地的院校，二人最常露面。 衞生防護中心稱，確診住持於1月17日至20日到過四川峨眉山，記者發現當地同一時間有大型佛會。

​福慧精舍起底兩基金關連 確診董事1月到峨眉山 當地有大型佛會

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北角美輪大廈的福慧精舍佛堂的群組個案累計有18宗，佛堂一名43歲男住持昨日確診，正於東區醫院留醫，他一直無病徵，衞生防護中心稱他報住在佛堂，消息指他是住持蔡清苗。

福慧精舍包括1樓佛堂，以及13樓的辦事處及宿舍，分別由「元果法師紀念基金會有限公司」及「佛教福慧基金會有限公司」持有。

公司註冊處的資料顯示，擔保有限公司「佛教福慧基金會有限公司」以及私人公司「元果法師紀念基金會有限公司」，註冊辦事處住址均為美輪大廈13樓的佛堂的辦事處，陳秋霞及陳天勳同屬兩間公司的董事。

「元果法師紀念基金會有限公司」還有另一董事和小股東、確診男患者蔡清苗，蔡報住於13樓的單位，他亦是「福慧元果苑有限公司」的董事。

「佛教福慧基金會有限公司」還有另一董事釋法宗，釋法宗亦是「鹿野苑有限公司」的董事。

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佛教福慧基金會去年蝕19萬 股票交易虧損逾24萬

翻查「佛教福慧基金會有限公司」的財務報表，2019財政年度，公司的收入約14萬元，但支出高逾33萬元，其中6萬元捐款予慈善機構，較2018年度捐出12萬元減少一半，最大筆的支出為股票交易，虧損24萬6千元，全年共虧損19萬3千元。

再查找不同網站的消息，發現福慧精舍過往曾於本港及內地捐款予不同機構，包括本港機構老友記平安鐘，曾獲福慧精舍支持贈發棉被、毛衣、米等予長者，福慧精舍亦有向內地院校捐款，包括捐款予廣東省的韶關學院、佛山科學技術學院，建「元果」教學樓及設獎學金。學校網站刊出的相片顯示，兩名董事陳秋霞及陳天勳多次以「香港佛教福慧精舍居士」身份出席。

福慧精舍一住持早年多次率團到峨眉山禮佛

另有一名曾與兩人同場出席捐贈儀式的男子，是福慧精舍住持「常慈法師」。翻查內地的佛教網站顯示，該法師在2010年至2014年間，曾多次率領善信到四川峨眉山寺的報國寺禮佛及參觀。

確診住持1月到峨嵋山 同期當地有大型佛會

衞生防護中心透露，最新確診的43歲佛堂男住持於1月17日至20日到過四川峨眉山，正調查他期間到過的地方，未知他有無到過當地寺廟。確診住持有出席年初一及十五的佛堂聚餐，亦曾使用驗出帶病毒水龍頭的洗手間。

峨眉山市的大佛禪院於1月18日，曾召開峨眉山佛教協會第十屆常務理事會第10次（擴大）會議，翌日舉行峨眉山市武術協會、峨眉武術聯合總會總結表彰會。縣級峨眉山市所在的地級樂山市，截至昨日（4日）共錄得三宗確診新型肺炎個案，三人目前已治癒出院；而四川全省累計539人確診、3人死亡、418人治癒。