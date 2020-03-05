【新冠肺炎】福慧精舍曾邀七僧人誦經　僅暫找回一人曾訪上海

北角福慧精舍的新型肺炎群組個累計已有18人確診，包括一名43歲的佛堂男住持。衞生防護中心今日（5日）透露，得悉佛堂於2月5日及6日曾邀7個僧人帶領誦經，部份僧人到過內地，但當局至今僅聯絡到1個到過上海的僧人，他因有頭痛徵狀被送院檢測，對病毒呈陰性，其他人士則已經離港，衞生署仍在追查中。 目前佛堂群組當中僅一名於2月8日發病的80歲婦人被列作本地個案，其他17人均列為「本地個案的密切接觸者」，被問到80歲婦是否群組的源頭，衞生防護中心否認，並解釋是將最早發病的人當作本地個案，但同日其實有另一人發病，二擇其一的原因是「便於識別」、「容易啲計數」，目前仍在追蹤群組源頭。

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按當局披露的資料，北角的福慧精舍佛堂逢初一及十五均有派齋菜儀式，而佛堂的群組個案當中，有大部份人曾於年初一（1月25日）及十五（2月8日）到過佛堂誦經及共膳。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日再披露，佛堂在2月5日及6日曾邀請七個僧人到訪帶領誦經，當中有僧人到過內地，但當局至今僅聯絡到一個到過上海的僧人，該僧人因有頭痛徵狀被送往東區醫院檢測，結果對病毒呈陰性。張竹君續指，今堂主持人有提供其他僧人的聯絡電話，但致電時有人已經離港，衞生署的追蹤工作持續。

佛堂群組80歲婦列本地個案 衞署：僅最早發病非源頭

衞生防護中心公布的資料顯示，佛堂群組當中，編號第73宗個案、80歲女病人被列為「本地個案」，而群組當中其他17人均為「本地個案的密切接觸者」，即使曾於1月中訪內地的佛堂男住持（第102宗個案）亦是同樣。

被問到是否已確定80歲婦人是佛堂群組的源頭，張竹君否認，並稱仍未能確定源頭，只按發病日期先後列出本地個案作識別，但除了80歲婦外，第76宗個案、57歲女病人亦於同日發病。張竹君坦承選其中一人為本地個案，只為「便於識別」、「容易啲計數」，目前仍在追蹤群組源頭。

她續指，有外遊紀錄的男住持雖住在佛堂，但一直無病徵，未知他幾時開始帶病毒，雖不能排除他是其中一個病源，但由於無法肯定，因此源頭調查需繼續進行。

所有檢疫人士完成隔離前需留口水樣本測病毒

目前有滯留湖北返港者及一些旅行團旅客正在檢疫中心隔離，張竹君透露，將為所有正在檢疫中心的人士，於檢疫第12日、完成檢疫前，取唾液化驗，而湖北返港者則會再接受香港大學的血清測試。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，共30名醫護報名到駿洋邨為湖北返港者取樣本做化驗，當中包括護士、抽血員、感染控制主任等，料為期兩星期。

料於三間醫院做新藥臨床測試研究

目前已有一些新藥物被指或有效治療新型冠狀病毒肺炎，庾慧玲透露，醫管局的倫理委員會已通過可在醫院做藥物臨床測試，倘獲衞生署批准，藥廠便可寄藥物到港。臨床測試料分為兩種，分別為輕度病人 ，以及中度至嚴重病人做測試，將視乎病人是否符合臨床測試的要求邀病人參與研究。

她續指，瑞德西韋亦是試藥的計劃之一，醫管局得悉該藥對肝臟或帶來副作用，今次測試亦希望觀察到病人用藥時有無安全問題，藥物的副作用及成效等，預計會在瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院進行研究。

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