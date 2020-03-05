【新冠肺炎】遊印度婦發病後返港曾出席婚宴　求診中醫師有病徵

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至今有104宗確診及1宗疑似個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（5日）在記者會上交代，第105宗確診者、69歲女子屬於輸入個案，因她在1月至2月曾到印度，返港前已發病，估計在印度受到感染。 而該名確診者返港後幾乎每天都外出，行蹤遍佈港島，而本周日（1日）更到九龍塘出席婚宴，該婚宴設有10席，不過張竹君稱確診者逗留時間不長，有戴口罩，期間曾進餐及拍照，現時正追蹤她的密切接觸者。曾為該女患者看病的一名中醫，因感不適，現時在醫院留醫。

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張竹君表示，第105宗確診的個案是一名69歲女子，她於1月31至2月24日曾到西印度孟買，與20人自由行，該團體屬於朋友自發，由一名加拿大人發起。她在2月24日乘國泰航空CX694航機回港，曾乘地鐵經中環，再轉乘的士回家。

張竹君稱，她在2月25日曾到銅鑼灣記利佐治街 25-29 號的超市，根據Google map，該地址是惠康超市。女患者翌日到堅尼地城士美非路市政大廈街市及中環的滙豐銀行，根據衞生署其後公布資料，相信是位於皇后大道中 29 號的滙豐銀行。女患者在27日前往德輔道中10 號的東亞銀行，翌日再到上環普仁街東華醫院看中醫，當天量體溫時曾有少許發燒，但相隔不久再探體溫時就發現無發燒。她於3月1日到九龍塘根德道5號My garden出席婚宴，該婚宴設有10席，屬露天場地，而她當時有戴口罩，因感到疲累，逗留時間不長，只簡單進餐及拍照，當局正聯絡新娘，了解有無人屬於密切接觸者。

張竹君指，由於第105宗確診患者在印度發病，會歸類為輸入個案。（歐嘉樂攝）

張竹君稱，該名69歲女患者有長期病患，她在3月2日曾到律敦治醫院抽血，同日到莊士頓道151-155號東方大廈海皇粥店食粥，及到訪威靈頓街2-8號威靈頓廣場、大角咀中銀中心、金鐘統一中心，亦再次到上環普仁街東華醫院看中醫。該名女患者於3月2日晚上在家暈倒，翌日到貝夫人普通科門診求醫，交回深喉唾液樣本後，被證實確診。

被問到如何確定69歲女患者在印度受感染時，張竹君指，該名女患者在2月23日肚瀉，她當時身處印度，本來以為這情況並不罕見，「但後來我哋再問，佢仲有覺得好攰，可能唔覺自己有發燒，而佢入院之後都見到個肺有花，所以2月23日係發病日都係可信。」張竹君認為，雖然印度的病例不多，但由於患者在當地發病，會歸類為輸入個案，而印度確診數字不多，她認為或與該國家監察系統有關。

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張竹君續指，該名患者同住的丈夫及家庭傭工屬密切接觸者，一同到訪印度的20人中，與她同房的人亦屬密切接觸者，但其他人就視乎他們與患者的接觸程度及接觸日期而定，但20人中部分不在香港，現時只接觸到個別人士。另外，曾為患者診症的中醫「有少少頭痛」，現時已送院，而她在社區中曾接觸的人，張竹君指需「睇下有無特別接觸」，承認這個案有比較多的人需要追蹤。

另外，當局正追蹤2月24日由香港站接載患者到樂陶苑的的士；3月2日接載患者由樂陶苑到鄧肇堅醫院、威靈頓廣場到東華醫院的的士；以及3月3日接載患者往返樂陶苑至鄧肇堅醫院的的士。

張竹君補充，加拿大卑詩省有一宗確診個案，曾到香港及印度，當局會了解是否與第105宗個案屬同一個旅行團。加拿大卑詩省衞生部門昨天公布，一名80多歲女子確診，情況危殆，她近期曾經與其他人到香港和印度旅遊，上周旅行後回國，數日後出現病徵。加拿大官員又指，印度只有零星病例，根據患者發病時間，懷疑在香港受感染，而與80歲女子同團的人，並非卑詩省居民，有些人仍在香港。

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東華三院晚上回覆指，一名確診女病人曾於2月28日下午及3月2日下午到上環東華醫院中醫中心（中西區中醫診所），該中心得悉事件後已即時通報醫院管理局。該診所遵照衞生防護中心就有關事件所作出的指引和建議，今天早上已進行額外的全面清潔和消毒。該中醫診所一直按醫管局指引採取防疫措施，當中包括設置分流站為病人量度體溫，要求所有人士佩戴口罩，與及設置發燒等候區分隔病人等。東華三院已徵詢衞生防護中心意見，由於當時現場人士有足夠保護裝備，故未有將中心職員或訪客列為緊密接觸者。