日本暫停香港人免簽證　中韓旅客隔離兩周　多間旅行社取消日本團

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐日本，當局宣布下周一（9日）起對來自中國及韓國入境旅客隔離兩周，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。
日本是港人熱門旅遊聖地，旅議會總幹事陳樂怡則說，3月份出發到日本各地少有85團，並涉及1,600名旅客。康泰取消明日起至3月31日所有日本團。
《香港01》已向日本駐港領事館查詢詳情，未有回覆。
日本法務大臣森雅子3月5日在社交網站Twitter宣布，日本將拒絕來自韓國及伊朗兩國部分地區人士的入境，並會暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排，並暫停中國及韓國人士的簽證。她稱，中日韓會加強國際之間的合作，應對疫情。
日本首相安倍晉三當天較早前宣布，自3月9日凌晨0時起，所有從中國與韓國入境的旅客將強制送至指定場所隔離檢疫14天，包括港澳居民，不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月底。他又表示，措施實施期間，所有從中國與韓國飛往日本的飛機，都限定在東京成田機場或大阪關西機場降落。
日本駐港總領事館仍未公布港人入境和簽證安排，其官方facebook專頁今日下午仍發布當地梅花盛開的相片，吸引旅客。日本國家旅遊局為香港而設的facebook專頁「Visit Japan HK」今日則發布高知觀光資訊。《香港01》記者正向總領館查詢入境安排細節，正待回覆。
新型コロナウイルス対策を抜本的に強化します。政府として韓国、イラン両国の一部地域からの更なる入国拒否を決定しました。— 森まさこ MORI Masako (@morimasakosangi) March 5, 2020
加えて中国及び韓国全土で発行した日本への入国ビザの効力を停止。香港、マカオ等のビザ免除措置も停止します。水際対策に関して日中韓をはじめ国際協力を強化して参ります。 pic.twitter.com/NKSwselZFm
康泰發言人表示，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，顧客對此有所憂慮，擔心毋法如期出行，因此決定取消明日起（6日）至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。發言人指，至於4月1日或以後出發的日本旅行團，會於稍後再作安排。
日本擬暫停香港的免簽證措施。（資料圖片）
鑒於最新日本入境限制，縱橫遊宣布由3月9至31日，將取消所有日本團，包括北海道，四國及九州的團隊，涉及十多團約300位客人。客人可以免手續費全數退款，全團或保留六個月。4月1號之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排。
縱橫遊行政總裁袁振寧表示，以往4月為日本的「櫻花期」，不少港人喜歡到日本不同地區賞櫻感受一下，未「出事」之前只餘下跟去年比的一成旅行，之後不得而知了，他提到，去年4月有30萬港人到日本各到旅行，當中一成即3萬人為跟團的團友，故響非常大。他說如有最新消息，將在稍後再作調整並指會以旅客的安全及權益置於首位為先。
EGL東瀛遊因應日本最新的入境限制，決定取消3月9日至3月31日期間所有日本旅遊產品，合共約1500人受影響，當中包括旅行團、自由行及Love's On海外婚禮服務。現時東瀛遊仍有約15個旅行團及自由行客人在當地，合共約350人。 東瀛遊表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心3692 0888查詢有關事宜。至於4月1日起出發的日本旅行團安排，將於稍後時間公布。並將繼續留意當地消息，再作
出相應的安排。
永安旅遊表示，決定取消由3月8日至3月31日期間出發之所有日本線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。
大航假期亦宣布，會取消即日起至3月31日的日本團，有5個日本團受影響涉約100人。