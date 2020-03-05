日本暫停香港人免簽證　中韓旅客隔離兩周　多間旅行社取消日本團

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐日本，當局宣布下周一（9日）起對來自中國及韓國入境旅客隔離兩周，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。 日本是港人熱門旅遊聖地，旅議會總幹事陳樂怡則說，3月份出發到日本各地少有85團，並涉及1,600名旅客。康泰取消明日起至3月31日所有日本團。 《香港01》已向日本駐港領事館查詢詳情，未有回覆。

日本法務大臣森雅子3月5日在社交網站Twitter宣布，日本將拒絕來自韓國及伊朗兩國部分地區人士的入境，並會暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排，並暫停中國及韓國人士的簽證。她稱，中日韓會加強國際之間的合作，應對疫情。

日本首相安倍晉三當天較早前宣布，自3月9日凌晨0時起，所有從中國與韓國入境的旅客將強制送至指定場所隔離檢疫14天，包括港澳居民，不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月底。他又表示，措施實施期間，所有從中國與韓國飛往日本的飛機，都限定在東京成田機場或大阪關西機場降落。

日本駐港總領事館仍未公布港人入境和簽證安排，其官方facebook專頁今日下午仍發布當地梅花盛開的相片，吸引旅客。日本國家旅遊局為香港而設的facebook專頁「Visit Japan HK」今日則發布高知觀光資訊。《香港01》記者正向總領館查詢入境安排細節，正待回覆。

康泰發言人表示，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，顧客對此有所憂慮，擔心毋法如期出行，因此決定取消明日起（6日）至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。發言人指，至於4月1日或以後出發的日本旅行團，會於稍後再作安排。

日本擬暫停香港的免簽證措施。（資料圖片）

鑒於最新日本入境限制，縱橫遊宣布由3月9至31日，將取消所有日本團，包括北海道，四國及九州的團隊，涉及十多團約300位客人。客人可以免手續費全數退款，全團或保留六個月。4月1號之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排。

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，以往4月為日本的「櫻花期」，不少港人喜歡到日本不同地區賞櫻感受一下，未「出事」之前只餘下跟去年比的一成旅行，之後不得而知了，他提到，去年4月有30萬港人到日本各到旅行，當中一成即3萬人為跟團的團友，故響非常大。他說如有最新消息，將在稍後再作調整並指會以旅客的安全及權益置於首位為先。

EGL東瀛遊因應日本最新的入境限制，決定取消3月9日至3月31日期間所有日本旅遊產品，合共約1500人受影響，當中包括旅行團、自由行及Love's On海外婚禮服務。現時東瀛遊仍有約15個旅行團及自由行客人在當地，合共約350人。 東瀛遊表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心3692 0888查詢有關事宜。至於4月1日起出發的日本旅行團安排，將於稍後時間公布。並將繼續留意當地消息，再作

出相應的安排。

永安旅遊表示，決定取消由3月8日至3月31日期間出發之所有日本線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。

大航假期亦宣布，會取消即日起至3月31日的日本團，有5個日本團受影響涉約100人。