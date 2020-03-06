【新冠肺炎・最新】泰國隔離令訊息混亂　旅客機場臨時取消行程

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港最新確診個案為105宗。 日本當局於周四宣布，會暫停港人免簽證安排，而中國及南韓入境人士，於周一凌晨起都要強制隔離14日。泰國方面，香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府已刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）等為受疫情影響地區；根據泰國外交部提供的資訊，截至3月6日早上10時（泰國時間），泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離，呼籲前往泰國港人密切注意官方公布。 香港今早新增一宗初步確診個案，患者是一名56歲印裔香港籍男子，他在病發前曾到歐洲，包括巴黎及倫敦。

▼3月6日香港機場情況▼

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【泰國入境】港府駐曼谷辦︰泰國已刊憲 港人今起入境需隔離14天

【泰國入境】隔離令訊息混亂 市民到機場櫃枱查詢後無奈取消行程

【泰國入境】港人需隔離 旅議會：旅行團中午入境可自由活動

【12:00】泰國方面，香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府已刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）等為受疫情影響地區；根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間3月6日早上11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離，呼籲前往泰國港人密切注意官方公布。

▼泰國隔離令訊息混亂 香港機場旅客受影響▼

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▼泰國當地情況▼

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【09:55】據了解，律敦治醫院多一宗初步確診個案，患者是一名56歲印裔香港籍男子，他在病發前曾到歐洲，包括巴黎及倫敦。

【08:00】截至周五（6日）上午8時，全國確診病例80581宗，累計死亡人數3016人，疑似病522宗，治癒病例52324宗；在重災區湖北，累計67466宗，死亡總數2902人。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼