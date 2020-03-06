新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港最新確診個案為105宗。 日本當局於周四宣布，會暫停港人免簽證安排，而中國及南韓入境人士，於周一凌晨起都要強制隔離14日。泰國方面，香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府已刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）等為受疫情影響地區；根據泰國外交部提供的資訊，截至3月6日早上10時（泰國時間），泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離，呼籲前往泰國港人密切注意官方公布。 香港今早新增一宗初步確診個案，患者是一名56歲印裔香港籍男子，他在病發前曾到歐洲，包括巴黎及倫敦。

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【19:55】馬會宣布再撥1.2億元抗疫，當中包撥4,200萬元向基層學童派SIM卡、再撥5,000萬元予緊張援助基金等。馬會補充，將與青協和小童群益會合作，以及得到中國移動、CSL和SmarTone電訊供應商支持，向十萬名基層中、小學生提供兩個月免費流動數據上網。

【新冠肺炎】馬會撥1.2億元抗疫 向十萬學童派SIM卡助網上學習

【20:38】香港駐曼谷經濟貿易辦事處晚上8時，引述泰國衛生當局今日下午在新聞發報會的訊息指，「我們留意到泰國衞生當局在今日（3月6日）的記者會中，「建議」來自受疫情影響地區的人士抵達泰國後，自行進行「家居隔離」，逗留在居所內，並每日向當局匯報身體狀況。若有人不遵守這些「建議」，當局可根據相關的法例條文採取行動。」

【17:36】澳門應變協調中心表示，第8宗新型冠狀病毒肺炎患者今日下午康復出院，並轉送往高頂公共衛生臨床中心作康復期隔離，澳門全部10名確診患者均已康復出院，目前仁伯爵綜合醫院隔離病房沒有任何住院病人。該名患者住院34日，接受抗病毒和支持治療，住院第二週曾出現低氧以及肺炎惡化，給予三天類固醇後病情改善；3月1日起大便核酸檢測陰性，3月4日及6日兩次鼻咽部核酸檢測為陰性，符合出院標準。

澳門將於明日安排包機，前住武漢接載滯留武漢及周邊的59名澳門人。

【新冠肺炎】澳門最後一名患者出院 持續27日無新個案

【17:25】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，已為從武漢及湖北返港、進入駿洋邨檢疫中心逾400人檢測，當中217人結果陰性，包括13個孕婦，會安排其中8位、懷孕25周以上的孕婦去威院做產檢 ，若有發燒、有徵狀就不會送往產檢。如有慢性疾病而有需要，會安排入隔離病房；如不緊急，會留在檢疫後才安排他們覆診。​

【新冠肺炎】8湖北返港孕婦送威院產檢 醫護被拒用N95口罩惹爭議

遊印度返港後確診的69歲婦人，3月1日晚到喜來登酒店出席婚宴，當晚共擺了12圍中式婚宴。（喜來登酒店網頁）

【17:00】張竹君表示，第105宗個案、遊印度返港後確診的69歲婦人，除了在本周日（1日）中午到過九龍塘（根德道5號）一場婚宴，中午婚宴有10圍，坐得近是密切接觸者，病人稱較少與人接觸；她在晚上再到尖沙咀喜來登酒店，出席另一場中式婚宴，當晚擺了12圍；同枱約10人列為密切接觸者，需要檢疫隔離。

【17:04】張竹君表示，第105宗個案婦人的夫丈也初步確診，他沒有一同遊印度，在太太確診後已經進入來中心隔離。

【新冠肺炎】遊印度後確診婦出席九龍塘及喜來登婚宴 同場220人

【16:50】第107宗是印度返港的第105宗個案同團團友，為一名85歲男老伯，居在薄扶林美景徑美景臺。患者1月31日至2月24日去西印度，回港後大部分時間在家，曾因太太有病而送過她去看醫生；他在3月4日曾到長洲數小時。當局在3月5日知道他為其中一名團友，聯絡時知有咳。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗確診個案，累計增至107宗。第106宗為一名56歲商人，他與太太、女兒及工人同住，居半山寶珊道10至16號寶城大廈。他在3月4日發燒，去律敦治醫院求醫後確診。患者在2月25日至3月4日去倫敦及巴黎公幹，3月1日坐飛機由倫敦去巴黎，3月3日坐BA27返港；他由2月19日至25日都在尖沙咀科學館道9號新東海商業中心上班、同顧客食飯，會追密切追蹤者、病源，輸入機會較大。

【16:30】據悉，瑪麗醫院新增一宗初步確診個案，患者與第105宗個案、遊印度返港的69歲女子有關。

【16:00】旅遊業議會總幹事陳張樂怡：由今天起至本月底，將會有至少70個香港旅行團（約1400名旅客）前往泰國，暫時所有泰國旅行團仍會如期出發。泰國旅遊局香港辦事處，於今日下午向議會表示，泰國當局不會對國際旅客，包括香港旅客，進行檢疫隔離。議會和旅行社都會繼續密切注視事態的發展。

▼3月6日香港機場情況▼

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【13:00】世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉估計，新冠肺炎的發病死亡率上限為1.4%，長者高危三倍。

【泰國入境】駐曼谷辦︰泰國列香港受疫情影響 呼籲留意官方公布

【泰國入境】隔離令訊息混亂 市民到機場櫃枱查詢後無奈取消行程

【泰國入境】隔離訊息混亂 旅議會：旅行團中午入境可自由活動

【12:00】泰國方面，香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府已刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）等為受疫情影響地區；根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間3月6日早上11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離，呼籲前往泰國港人密切注意官方公布。

▼泰國隔離令訊息混亂 香港機場旅客受影響▼

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▼泰國當地情況▼

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【09:55】據了解，律敦治醫院多一宗初步確診個案，患者是一名56歲印裔香港籍男子，他在病發前曾到歐洲，包括巴黎及倫敦。

【08:00】截至周五（6日）上午8時，全國確診病例80581宗，累計死亡人數3016人，疑似病522宗，治癒病例52324宗；在重災區湖北，累計67466宗，死亡總數2902人。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼