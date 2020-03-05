【新冠肺炎】檢疫大廈總數逼近9000幢　有人地址只填奧海城

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，自上月8日起由內地入境居民及遊客，均需強制檢疫14日。衞生署今晚（5日）第四度更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，新增逾千個新登記地址，現時地址總數為8,966個。

在登記地址中，記者發現有一個地址只寫了「奧海城」，但位於奧運的奧海城是一個商場，其上蓋有不同物業，但各有不同名字，未知當局可以如何追尋這個只寫上商場地址的人士去向。

在登記地址中，記者發現有一個地址只寫了「奧海城」，但位於奧運的奧海城是一個商場，其上蓋有不同物業，但各有不同名字。　（資料圖片）

當局昨天再次更新檢疫人士居住大廈名單，今天上載到網上，最新名單涵蓋檢疫最後日期由2020年3月1日至3月14日。最新版本的大廈總數為8966個，總數迫近9000，相比第三版的名單，最新一份刪去了檢疫最後日期為2月28及2月29日的檢疫大廈，而增加了3月13及3月14日的大廈。

在多個地址當中，記者發現有一個地址只寫了「奧海城」，但位於奧運的奧海城是一個商場，其上蓋有不同物業，但各有不同名字，未知當局可以如何追尋這個只寫上商場地址的人士去向。

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