【新冠肺炎】檢疫大廈總數逼近9000幢　有人地址只填奧海城

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，自上月8日起由內地入境居民及遊客，均需強制檢疫14日。衞生署今晚（5日）第四度更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，新增逾千個新登記地址，現時地址總數為8,966個。 在登記地址中，記者發現有一個地址只寫了「奧海城」，但位於奧運的奧海城是一個商場，其上蓋有不同物業，但各有不同名字，未知當局可以如何追尋這個只寫上商場地址的人士去向。

在登記地址中，記者發現有一個地址只寫了「奧海城」，但位於奧運的奧海城是一個商場，其上蓋有不同物業，但各有不同名字。 （資料圖片）

當局昨天再次更新檢疫人士居住大廈名單，今天上載到網上，最新名單涵蓋檢疫最後日期由2020年3月1日至3月14日。最新版本的大廈總數為8966個，總數迫近9000，相比第三版的名單，最新一份刪去了檢疫最後日期為2月28及2月29日的檢疫大廈，而增加了3月13及3月14日的大廈。

在多個地址當中，記者發現有一個地址只寫了「奧海城」，但位於奧運的奧海城是一個商場，其上蓋有不同物業，但各有不同名字，未知當局可以如何追尋這個只寫上商場地址的人士去向。

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 9 + 8 + 7

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 5 + 4 + 3

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 11 + 10 + 9

南區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 2

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 22 + 21 + 20

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 17 + 16 + 15

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 9 + 8 + 7

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 18 + 17 + 16

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 27 + 26 + 25

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 11 + 10 + 9

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 13 + 12 + 11

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 25 + 24 + 23

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 9 + 8 + 7

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 20 + 19 + 18

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

離島區強制檢疫人士居住大廈名單