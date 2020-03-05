【新冠肺炎】外媒指港人今起入境泰國須隔離　縱橫遊取消10團

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，繼日本今日宣布港人下周一（9日）入境，需接受14日隔離。路透社亦報道指，泰國宣佈從當地時間3月6日凌晨起，來自香港的人入境後需自我隔離14日。 縱橫遊表示，已決定取消3月份10個泰國團，涉及200人。 不過，泰國旅遊局其後指，未有要求港人入境須隔離。

泰國政府3月5日宣布，從當地時間6日凌晨起，所人士入境後需自我隔離14日。（Reuters）

路透社報道指，泰國政府已於3月5日宣布，從當地時間6日凌晨起，所有來自香港、澳門、中國、韓國、伊朗及意大利的人士入境後需自我隔離14日。



縱橫遊表示，已決定取消3月份10團泰國團，涉及200人，需待明天早上核實後，再陸續通知客人。



旅議會：泰國旅遊局香港辦事處指未有公布



旅議會總幹事陳張樂怡表示，截止目前為止，泰國旅遊局香港辦事處指，泰國政府至今沒有發出相關檢疫規定的公佈。她認為，若真是3月6日零時開始實施，直至現時仍未正式公布，當然是推行過急。

泰國旅遊局其後卻表示，未有要求上述6個地區的旅客，須自我隔離14天，只是提醒國民不要到上述地區。旅遊局又指，促請所有旅客入境後，須時刻保持雙手清潔，並會於大部份旅遊景點，設置體溫監測設施，倘有人發燒、咳嗽、流鼻水等，都要立即接受治療。

當局亦呼籲旅客戴口罩，避免去人多擠迫的地方，減少與其他人的親密接觸。