【泰國入境】隔離令訊息混亂　市民到機場櫃枱查詢後無奈取消行程

路透社昨日（5日）表示泰國衞生部長決定，包括來自港澳地區的旅客，須自我隔離14日，但有報道指泰國旅遊局否認入境者須隔離14天，有居泰港人更稱「隔離令」未執行；至今早(6日)特區駐曼谷經貿辦稱，泰國政府已刊憲將香港列入受疫情影響地區。 《香港01》記者到機場視察，今日（6日）仍有航班前往泰國曼谷及布吉等地方。其中泰國航空職員向乘客表示，航空公司收到泰國當局的消息指，港人抵泰後，需要隔離14日，不少乘客到櫃枱查詢後無奈取消行程，批評泰國當局消息混亂，更指旅遊訊息太混亂，航空公司退票資訊，亦要打熱線才能確認；更有市民指，「領事館都答唔到我，佢哋話泰國衛生部門仲開緊會，商討緊香港人使唔使隔離的安排」，然而亦有乘客仍在考慮會否繼續行程。

張先生批評旅遊訊息太混亂，太多不同版本，而航空公司退票資訊，亦需要打上熱線才能確認。（張美華攝）

香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國政府昨日刊憲，公布來自包括香港、澳門及內地的旅客，今日凌晨起入境後需隔離14日，並填寫健康申報表，包括申報於過去兩星期曾到過的國家及地區，以及填寫電郵地址等資料。

市民：太多不同版本 航空公司退票 要致電熱線才能確認

原定到泰國公幹4日的張先生表示，自昨晚(5日)港人往泰國需要隔離14日的消息一出，已不停留意新聞消息，至今日早上到機場「嚟確認最壞打算」。

他指，泰國航空公司櫃位職員向他確認港人需要隔離14日，令他無奈取消行程，直言「冇啦，嚟呢度白行一趟，而家返歸喇，張先生批評旅遊訊息太混亂，太多不同版本，而航空公司退票資訊，亦要打熱線才能確認。

原本打算去泰國的譚先生表示，同行親友對「隔離令」感擔心，最後更改機票前往新加坡。（張美華攝）

有市民更改機票前往新加坡

另外，譚先生與親友亦打算到泰國踩單車4日，他認為泰國一方就港人「隔離令」消息混亂，指「今朝聽電台又話唔係，但航空公司又話會隔離14日」，同行親友意見不一，亦有對「隔離令」感擔心，譚先生最後決定改機票前往新加坡。

市民向先生透露，曾致電泰國領事館查詢，但對方表示泰國衛生部門仍在進行會議，商討香港人是否需要隔離。（張美華攝)

向先生一家今日原訂乘12時45分航班前往泰國曼谷，他指由過往一直有留意泰國當地消息，惟向先生批評「訊息好混亂，都唔知信邊度好」。

向先生指到達航空櫃位後，表示需要隔離14日，他曾致電泰國領事館查詢，透露「領事館都答唔到我，佢哋話泰國衛生部門仲開緊會，商討緊香港人使唔使隔離的安排」，令他未能決定會否繼續行程，又指需要隔離的話將取消行程留港，坦言「留喺香港都唔使隔離啦」！

張小姐（左）與親友在得悉需要隔離14日後，仍然繼續行程。（張美華攝）

繼續行程冀與友人留在酒店遊玩

雖然有不少港人選擇取消行程，惟張小姐與親友在得悉需要隔離14日後，仍然繼續行程。張小姐指今次旅程打算到泰國觀光數天，如今抵泰後會與友人留在酒店遊玩及休息，「多休息，少外出」，並會做足防疫措施，包括勤洗手和戴口罩等。

張小姐認為泰國對港人的隔離安排很混亂，即使不斷更新新聞資訊，但「有啲又話去得，有啲又話唔得」，最終都在抵達機場才知道確實需要隔離，惟與友人商討後，亦決定如期出發。

蔡太指，已為上機做足準備，其兒子為她預備了韓國「防疫帽」，她亦穿上雨衣上機。（張美華攝）

市民：香港氣氛令人緊張 去泰國放鬆吓

另外，蔡太與家人亦原訂乘坐今日12時45分的航班到泰國曼谷，她指由於行程已很早計劃好，所以即使需要隔離，亦打算繼續前往當地。她指，丈夫昨晚得知港人前往泰國需要隔離14日後，子女已不斷搜尋最新資料，她形容此刻「好徬徨」，因為有太多資訊，卻未能確實確認到。

蔡太指，已為上機做足準備，其兒子亦為她預備了韓國「防疫帽」，而且會穿雨衣上機，坦言去到泰國亦會勤洗手和戴口罩，對行程仍感樂觀，她直言「香港宜家嘅氣氛，令到我好緊張，去泰國叫做放鬆一下囉」。