【泰國入境】港人需隔離　旅議會：旅行團中午入境可自由活動

路透社昨日（5日）表示泰國衞生部長決定對包括港澳地區的旅客，須自我隔離14日，但泰國旅遊局否認入境者須隔離14天，今日（6日）特區政府駐曼谷經貿辦稱，泰國政府已刊憲，將香港列入受疫情影響地區。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，昨晚起一直與泰國旅遊局保持聯絡，但直至今日（6日）早上11時，泰國旅遊局仍然表示港人可如常活動，未有最新指示，只能繼續向不同渠道去了解最新情況。 剛於今日中午入境曼谷廊曼國際機場的本港領隊表示，到達當地機場後需要行經特別通道，曾填寫健康身申報表，而完成一切程序後，海關職員會在表格上蓋上黑色印章及可以自由活動，暫時未影響。

有剛入境曼谷的本港導遊表示，到達當地機場後需要行經特別通道，完成一切程序後，海關職員會在表格上蓋上黑色印章及可以自由活動。（讀者提供）

陳張樂怡說，今早仍有本港旅行團如期出發到泰國各地，現時在點算涉及的數量及人數，並一直與各遊行社保持聯絡，坦言暫時未知團友落地後的情況為何，「我們都正等待他們落機後的情況，真的要試下第一批團友的情況，才可確實到是否需要隔離，待當地領隊通報，訊息仍很混亂。」

此外，對有關隔離措施，是否只屬遊行團、自由行旅客等，仍當當局了解中，有待確實。

剛於今日中午入境曼谷廊曼國際機場的本港領隊表示，到達當地機場後需要行經特別通道，曾填寫健康身申報表，而完成一切程序後，海關職員會在表格上蓋上黑色印章及可以自由活動，暫時未影響。

港府駐曼谷經貿辦表示，泰國已經刊憲，今日凌晨起來自包括香港的旅客，需在申報住址隔離14日，有港人在刊憲後入境，須在特定區域填寫健康申報表，有港人反映其護照被當局印上「特別蓋章」。駐曼谷經貿辦表示，根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間今早11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。

《香港01》記者到機場視察，今日（6日）仍有航班前往泰國曼谷及布吉等地方。其中泰國航空職員向乘客表示，航空公司收到泰國當局的消息指，港人抵泰後，需要隔離14日，不少乘客到櫃枱查詢後無奈取消行程，批評泰國當局消息混亂。