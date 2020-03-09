【新冠肺炎】疫情延後多間學生會選舉　靠網上投票理大成功上莊

新型冠狀病毒疫情未減退，持續停課連帶拖延大專學生會選舉，未能順利於三月換屆。綜合八大學生會情況，今年六間均有內閣報名參選，惟僅理大成功上莊，其餘大部份受到停課影響，未能舉辦實體投票而延後，並改為網上投票。 不過，港大與城大學生會均受到選舉規則所限，未必能夠順利使用網上投票，令選舉存在變數，城大更好大機會陷「斷莊」危機。

受到疫情影響，港大學生會補選日子則暫未有定案。（資料圖片）

八大學生會每年二月至三月換屆，六間大學包括港大、中大、科大、嶺大、城大及理大均有內閣參選，反應熱烈。不過，因應疫情，全港學校自農曆年假起持續停課，令到學生會選舉進度大受拖累，宣傳期或投票期須延期，紛紛改為網上投票。

理大學生會「掦理」獲近八成支持率 成功當選

理大學生會周年大選網上投票期於上月17日至21日舉行，最终內閣「揚理」獲近八成支持率成功當選及換屆。科大網上投票期延至周三（11日）至五（13日）舉行；連續兩年「斷莊」的嶺大則擬於月中舉辦。

（香港01製圖）

港大城大選舉存變數 舉行網上投票遇困難

不過，港大與城大的學生會選舉方式暫未有定案。港大學生會評議會署理主席梁浩朗表示，根據憲章，周年大選須於開學四星期內舉行；選舉規則亦訂明要實體投票，惟年假後大學持續停課，原訂二月中的選舉未能舉行。

港大昨日宣布下學期全面採用網上授課，梁認為，若期間舉辦實體投票，在校學生較平常日子少，令投票人數有所減少，對選舉並不公平。梁指，評議會尚研究網上投票的解決方案，期望盡快舉行補選。

城大學生會署理會長黃希朗表示，其校投票期將再延至本月底，惟改辦網上投票時，與港大同樣面對類似難題，加上大學技術上未必支援，估計最終好大機會「斷莊」。

而中大臨時行政委員會主席蘇浚鋒表示，今屆有內閣參選，但是由於提名程序有誤，被取消資格，預計最快四至五月舉行補選，並以網上進行投票，期間會由臨委會處理簡單的行政工作。

浸大臨時行政委員會副主席梁兆玉表示，原有七至八人有意欲參選，但是最終「湊唔夠數」，候選內閣不足法定人數無法參選。（資料圖片）

教大及浸大「斷莊」 有學生憂加入學生會代價高

教大及浸大學生會則已出缺，正式「斷莊」。浸大臨時行政委員會副主席梁兆玉表示，原有七至八人有意欲參選，但是最終「湊唔夠數」，候選內閣不足法定人數無法參選。梁認為，浸大參選情況不踴躍，試過有人了解學生會工作後卻步，相信是擔心參與代價太高，憂慮日後會被警方針對留難，同時又要承受公眾的壓力。