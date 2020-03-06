【日本簽證】下周港人免簽證取消需隔離14日　市民改報星馬團

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，日本宣布下周一（9日）起對來自中國（包括港澳）和韓國的旅客隔離兩周，並暫停港澳旅客的免簽證入境，本港旅行社隨即取消日本團。 今日（6日），旅行社雲集的旺角銀行中心人煙稀少。部份市民前來報名東南亞的旅行團，亦有少量退機票或旅行禮券，未能發現退日本團的市民。

今日（6日）旅行社雲集的旺角銀行中心人煙稀少，未能發現退日本團的市民。（歐陽德浩攝）

星馬團費便宜 對個人防疫信心十足

已退休的譚先生今早報團，預備五月前往星馬旅行，他不擔心疫情在全球擴散，認為比起沙士期間香港299人死亡，今年香港的死亡率較低。他亦指，香港人的防疫工作是世界一流，「我哋『瀨嘢』咁少，人哋國家日日幾百人，我信心十足！」

劉先生同樣報團到星馬旅行，預備6至7月出發。若然到時候封關，將選擇保留團費。他本來4月到北海道自由行，已取消機票，未能獲得補償。他更指現時團費便宜，星馬五日團僅1,000多元，「就係貪佢夠平！」

寧損失4000元訂金 退團保平安

已退休的文小姐計劃3月中到西班牙和葡萄牙旅行，團費約12,000元。因擔心疫情在當地蔓延，或會隔離旅客兩周，決定退團，但會損失4,000元訂金。她原本計劃4月到荷蘭自由行，現在亦打算退機票，以保障自身安全。

斥責港日政府處理差 致不能欣賞櫻花

劉小姐先前在旅行社購買了400多元的日本周遊卷，今日特意前來退票，須收取100多元的手續費。她指，市民在疫情期間可行山、購物等方式支持香港經濟。

她並斥責香港和日本政府處理不當，兩地政府在疫情初期盡快封關，遏止病毒蔓延。「起碼疫區啲人唔會去，櫻花期一年得一次，而家冇得去，都唔知可以去邊！」

▼3月6日香港機場情況▼