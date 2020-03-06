【新冠肺炎】梁卓偉估計發病死亡率上限為1.4%　長者高危三倍

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計105宗個案。世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉今日（6日）稱，估計新型冠狀病毒肺炎的發病死亡率上限為1.4%；年紀愈大的死亡率愈高，70歲以上人士的感染率及發病死亡率為三倍。他表示，市民絕對不能掉以輕心，政府的圍堵政策及大眾的高度關注必須持續。

▼武漢肺炎全國逾3000人死亡▼

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世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉稱，死亡率的計算方法可分為三種，包括感染死亡率、發病死亡率及入院死亡率。感染死亡率的分母計算所有個案，包括病徵輕微，甚至沒有病徵的患者，所以死亡率會是最低；發病死亡率只計算有病徵、有求診的患者，不計算隱形患者，所以死亡率較前者高；入院死亡率只計算住院患者，分母最小，遂死亡率會是最高。

梁卓偉表示，市民絕對不能掉以輕心，圍堵政策及高度關注必須持續。（余俊亮攝）

梁卓偉相信感染死亡率或低於1%

梁卓偉稱，以數學模型計算，倘患者的發病率為一半，估計新型冠狀病毒肺炎的發病死亡率上限為1.4%，並相信感染死亡率有機會小於1%。

他稱，團隊收集了「所有有可能有用的數據」，包括醫學期刊《刺針》早前的個發布案數字、中國疾控中心發布的七萬多宗個案，以及外國包機數目等等。他又說，「新冠肺炎死亡率係按年齡幾何級數上」，70歲以上患者的感染率及死亡率分別達三倍，故絕對不可讓病毒進入老人院或長者中心，否則會帶來極大影響。

梁續說，患者的發病率需留待所有患者進行血清測試後方能確定，但這數字對發病死亡率的計算影響不大。

梁卓估計新型冠狀病毒肺炎的發病死亡率上限為1.4%，年紀愈大的死亡率愈高。（余俊亮攝）

梁卓偉：絕對非低數字

梁卓偉稱，1.4%比早前坊間不同機構發布的數字為低，「算係好消息」，但他強調此絕對不是低數字，因為全球確診人數眾多，將數字乘以10萬宗個案，即代表有很多死亡個案。他表示，市民絕對不能掉以輕心，政府的圍堵政策及大眾的高度關注必須持續。

梁卓偉指，坊間最常見的死亡率計算方法是將總死亡人數除以總個案數字，得出大約3.4%。他說這計法一定錯，「因為分母未計算近期確診個案，譬如近兩星期確診嘅病例會唔會死亡或康復。」當疫情已經完結，個案不會再增加或情況惡化，此計法才會正確。梁表示，不可能單靠沙士或H7N9的經驗估算新冠肺炎的死亡率，所以必須使用數學模型計算。

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