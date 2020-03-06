【日本簽證】取消免簽證兼隔離14日　東瀛遊僅機票損失七位數字

新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，日本當局宣布下周一（9日）起對來自中國，包括港澳的旅客隔離兩周，並暫停港澳旅客的免簽證入境。東瀛遊助理董事袁灝頤表示，已從日本當局提早收到消息作出安排，亦指受措拖影響，公司已損失七位數字。

東瀛遊助理董事袁灝頤認為，因他們已主動向旅客溝通，取消出發至日本的安排，因此今日到旅行社及致電的旅客人數不多。（資料圖片 / 黃金棋攝）

東瀛遊助理董事袁灝頤表示，日本總領事曾向東瀛遊提前溝通，指下周一起取消港人免簽證。收到消息後，他們立即決定取消3月9日至3月31日的日本旅遊產品，包括自由行、旅行團及海外婚禮服務，並強調以客人的安全為首要條件。

視乎日本當局決定四月安排

袁認為，因他們已主動向旅客溝通，取消出發至日本的安排，因此今日到旅行社及致電的旅客人數不多。但她指，日本今年將舉行奧運會，當局希望能減低新型肺炎擴散的影響。接下來四月的安排，因應日本當地的入境措施再作安排。

因希望員工能維持生計，東瀛遊五名老闆及其他管理層已自願扣減一半薪金。（歐陽德浩攝）

僅機位損失七位數字

袁透露，僅計算預訂或購買機位的金額，目前保守估計已損失七位數字，並指航空公司未能夠作出彈性的安排，而其他方面的損失暫未估算。

東瀛遊管理層自願扣減一半薪金

東瀛遊沒有實施放無薪假的安排，員工可放年假或自願放薪假，現時600多名員工如常上班。因希望員工能維持生計，五名老闆及其他管理層已自願扣減一半薪金。她亦感恩澳門的同事同舟共濟，自願放無薪假，共同渡過難關。