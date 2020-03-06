【新冠肺炎】抵港旅客指泰國出入境需量體溫　將買口罩返泰

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續擴大，日本下周一起取消香港免簽證，並強制隔離14日；泰國對港人的隔離訊息混亂，刊憲將香港列入疫區，但旅遊局今日（6日）下午指毋須對港人隔離。 《香港01》記者今日（6日）在機場視察，有從泰國抵港旅客表示，泰國當地在出入境均有量體溫，本地人亦會外出戴口罩。

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泰國政府昨日已刊憲，條文內容指今日凌晨起來自受疫情影響地區包括香港的旅客，需在申報住址隔離14日。不過，實際落實情況仍待細節。

由泰國來港旅遊一周的Icy小姐表示，今日從泰國離境時，當地人員均會為出入境人士量度體溫，又指當地人認真看待疫情，惟她指當地有市民未有購買口，但自己外出都會戴上口罩，平日亦會勤洗手，減低受感染風險，笑言今次來港會購買口罩返國。

郝小姐指到當地旅遊的內地旅客比較謹慎，外出不但會戴口罩，同時會經常洗手，反指當地華人防疫意識不高。（岑卓熹攝）

另外，郝小姐由吉隆坡經香港返回深圳，她表示吉隆坡當地氣氛平靜，並沒有因疫情令旅程受影響。她指到當地旅遊的內地旅客比較謹慎，外出不但會戴口罩，同時會經常洗手，反指當地華人防疫意識不高，不少人外出並未有戴上口罩。

對於將要返回深圳，郝小姐坦言有少許擔心，不過她過往都有與家人聯絡，得悉家人身體健康，較早前亦有購入口罩等防疫用品，相信未來少外出，勤洗手的話，都能夠減低染病風險。

邱先生讚揚台灣政府在防疫工作上做得很好，是「防患於未然」，提早封關等措施，有效令確診人數至今維持在40多宗左右。（岑卓熹攝）

台灣人邱先生由台灣經香港到東莞，他讚揚台灣政府在防疫工作上做得很好，是「防患於未然」，提早封關等措施，有效令確診人數至今維持在40多宗左右。對於將要前往東莞，邱先生坦言不太擔心，他指只要自己做足防疫措施，包括戴口罩和洗手，盡量少接觸到任何物件或人，多留在家中，相信會有效避免受感染。