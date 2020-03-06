【逃犯條例】電子監控非法庭辯論可解決　高院法官促政府作研究

警方於本年一月，在旺角一個個劏房單位發現喉管炸彈等，並拘捕一名涉案的補習老師。該名補習老師被控兩項管有爆炸品罪，自案件提堂後一直被還柙。他今(6日)向高等法院申請保釋，法官黃崇厚拒絕之餘，重提他早前建議政府考慮引入電子監控系統事宜，並指這事並非律師庭上陳詞及法官的常理可以解決，故再次呼籲政府和相關當局盡快研究，並提出恰當的建議。

涉藏爆炸品的被告為黃棨騫在高等法院申請保釋被拒。(資料圖片)

被告為黃棨騫（21歲），補習老師。他被控於本年1月14日在旺角利民大廈1樓某房間，明知而管有、保管或控制爆炸品，即喉管炸彈及火柴頭。

他今向高院申請保釋，法官黃崇厚在拒絕其申請後指，最近多宗案件的被告申請保釋時，均提出受電子監控的保釋條件。黃官指考慮引入電子監控一事，正是他早前提及的。

呼籲政府相關部門提建議

黃官續指，就電子監控的可行性、顧慮和法律框架等，要慎重考慮，並非靠控辯雙方律師陳詞，以及法官的常理可以判斷。他呼籲政府和相關當局盡快研究此事，然後提出恰當的建議。

而黃棨騫的案件將於4月6日，於粉嶺法院再訊。

另有15歲少年申請保釋亦被拒

此外，一名15歲少年涉於本年1月8日，在元朗投擲汽油彈，被控一項縱火罪。他今向高等法院申請保釋，亦被法官黃崇厚拒絕。該案則排期至4月3日在屯門法院再訊。

案件編號：HCCP 51、HCCP 130/2020