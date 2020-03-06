【日本簽證】取消免簽強制隔離前趕「尾班機」：我到今朝仲驚緊

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續擴大，日本宣布由下周一（9日）起，包括香港旅客在內，入境後需要隔離14日，令不少旅客大失預算。而泰國亦一度有消息指港人抵泰後要隔離14日，但泰國旅遊局否認，並指不會包括港人在內的國際旅客。 今日前往東京的旅客郭小姐坦言「好似坐都尾班機咁，好彩囉￼」，計劃三日的旅程中會做足防疫措施，減低感染風險，坦言如果航空公司能夠退票或更改機票會更好。

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日本政府宣布，由下星期一（9日）起至本月31日，包括港澳在內的中國及南韓旅客，入境後要隔離14日。今晚上機前往東京的港人郭小姐表示，今次旅行只有三天行程，她笑言今日仍然能夠上機，到達當地亦不用隔離，「好似坐到尾班機咁，好彩囉，當過去澳門咁。」

她認為東京疫情不如大阪和北海道般嚴重，到達當地亦會做足個人防疫措施，包括戴口罩、避免去人多擠迫的地方，亦會減少乘坐公共交通工具。惟郭小姐坦言多少亦會有一點擔心，直指「其實情願航空公司俾我哋改機票或退票，會更加好」。

另一位旅客張小姐亦同樣於今晚前往東京，坦言「我到今朝仲驚緊」，她透露曾致電日本領事館，查詢香港人在當地是否需要隔離，清楚得知香港人3月9號前毋須隔離，同時能夠乘坐交通工具，才決定前往日本。

張小姐透露今次行程主要到東京郊區遊玩，會避免到人煙稠密的地方，必定會戴上口罩和勤洗手。

今日前往東京的旅客郭小姐坦言「好似坐都尾班機咁，好彩囉」，惟她指航空公司可改機票更好。（張美華攝）

泰國隔離訊息混亂 旅客慶幸終成行

至於泰國旅遊局香港辦事處，於今日下午向議會表示，泰國當局不會對國際旅客，包括香港旅客，進行檢疫隔離。議會和旅行社都會繼續密切注視事態的發展。

其中今晚將會前往泰國的蘇先生表示，由於家人在泰國居住，今次主要前往探親，不擔心需要在當地隔離的安排，續言比較擔心未能如常返港工作，又指家人曾透露當地的防疫意識亦非常高￼，當地疫情亦不算太過嚴重。

蘇先生續指泰國航空公司至今仍然表示，香港人需要在當地申報的住址隔離，￼惟同時得知新聞報道有指香港人並不受影響，所以仍然繼續前往泰國。