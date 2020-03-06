【新冠肺炎】澳門最後一名患者出院　持續27日無新個案

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案今日（6日）增至107宗，澳門則一直維持10宗，持續27日無新個案，最後一位患者今日出院。 澳門當局將於明天（7日）派遣包機，接載滯留武漢及周邊的59名居民。他們抵澳後需進行14天隔離，倘出現症狀，將於機場由專車直接送往醫院檢查。

澳門維持10宗確診個案，全數患者已康復出院。（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在例行記者會表示，累計疑似病例1,951宗，已排除的有1,936例，仍待排除的有5例；過去24小時，公共化驗共檢測了132個樣本。累計密切接觸者74例，當中71例已解除隔離；正在路環高頂公共衛生臨床中心作隔離醫學觀察的3名密切接觸者均無症狀，3名康復期隔離人士情況良好。

190澳門人滯留湖北

武漢疫情方面，旅遊局局長文綺華表示，現時有向當局求助的在湖北澳門居民及隨行親屬有190人。衛生局局長李展潤表示，特區政府將派遣包機到武漢天河國際機場，計劃接載59名滯留湖北的澳門居民。特區政府會對乘客、隨機人員及地面搬運行李人員採取適當的安全措施，將風險降至最低。

李展潤表示，乘客抵澳後如出現徵狀，將會於機場由專車直接送醫院隔離檢查；若無徵狀，則會送路環高頂公共衛生臨床中心作14天的隔離，期間要進行3次病毒檢測，如出現病症，立即進行檢測。他強調，特區政府負有協助澳門居民的必然責任，儘管是次行動有風險，但有信心，有能力、有措施作出應對和處理。



武漢包武機工作組組長、旅遊局培訓及質量管理廳廳長梁美彩表示，獲悉澳門政府將以包機方式接回在湖北的澳門居民，她自發想為今次接回行動出一份力，因此決定參與工作。