【新冠肺炎】遊印度後確診婦出席九龍塘及喜來登婚宴　同場220人

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，本港再多2宗確診個案及1宗初步確診個案，當中2宗都與周三晚（4日）確診的第105宗個案、69歲遊印度婦人有關。同團一名85歲男團友確診，他住在薄扶林美景徑美景臺，周三曾到長洲數小時；婦人的丈夫初步確診，他沒有參加旅行團，二人居於跑馬地樂陶苑維勝閣。 衞生署發現69歲婦人在本周日（1日）除了中午曾到九龍塘根德道四季薈戶外婚宴場地My Garden的一場婚宴外，她在當天晚上亦到尖沙咀喜來登酒店出席另一個婚宴，當晚擺了12席中菜宴，同枱的賓客或會被列為緊密接觸者需檢疫隔離14日。兩場婚宴料合共約220人同場。 一名居於半山寶珊道寶城大廈56歲商人，在英國及法國公幹返港後確診。

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印度裔商人英法工幹後返港確診 居半山寶珊道

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日新增兩宗確診個案，累計增至107宗。

第106宗個案是一名56歲印度裔男子，任職商人，他是香港居民，與太太、2個女兒及家傭住在半山寶珊道寶城大廈A座。他在潛伏期期間大部分時間都在外地，自2月25日至3月4日都在歐洲公幹，他於2月25日從香港到英國倫敦，3月1日由倫敦到法國巴黎，3月3日乘坐英國航空BA0323商務艙由巴黎返回倫敦，3月4日再乘英國航空BA27商務艙由倫敦返回香港，下午5時許抵港。

公司位於新東海商業中心 在港時曾見客

張竹君稱，該名56歲男子在3月4日開始出現病徵，包括發燒、頭痛、肌肉痛，他翌日到嘉諾撒醫院，曾短暫停留，後送入律敦治醫院，今天確診。他的公司位於科學館道9號新東海商業中心，他在2月19至25日都在香港，曾與家人、顧客吃飯，衞生署會追蹤曾與他有接觸的人。張竹君亦呼籲曾與患者同機的乘客聯絡衞生署，當局會追蹤同機的密切接觸者。張竹君表示，由於患者身處外地逾一周，屬於輸入性個案的機會較大。

張竹君表示，由於56歲印度裔男患者身處外地逾一周，屬於輸入性個案的機會較大。 (黃寶瑩攝)

85歲確診團友返港後曾載太太看醫生 到長洲數小時

張竹君指，第107宗個案是一名85歲男子，他是香港人，住在薄扶林美景徑美景臺。他是第105宗個案、69歲女患者的印度團團友，1月31至2月24日曾一同到印度，他回港後大部分時間留在家中，曾開車帶太太去看醫生，3月4日曾到長洲數小時，昨天當局聯絡他時發現他有病徵，把他送到瑪麗醫院，今天確診。

另外，該69歲遊印度婦人的丈夫亦初步確診。張竹君稱，他沒有到印度，預料被太太傳染的機會較高。

出席兩者婚宴共擺22圍

遊印度後確診婦人本周日曾到九龍塘根德道5號四季薈戶外婚宴場地My Garden的一場婚宴，張竹君表示，當局發現她當晚，亦到尖沙咀喜來登酒店出席另一個婚宴，形式為中菜，涉及12席。

張竹君指，在兩個婚宴中，與患者同桌及坐得較近者屬於密切接觸者，而其他人就需視乎接觸的程度去決定。

本港今天新增最少2宗確診個案。(黃寶瑩攝)

印度團一名已返加拿大團友疑初步確診

69歲婦人曾與20人一同遊印，張竹君指，20人中有7人在加拿大、1人在英國，而其餘12人在香港，當局已聯絡到當中8人，亦已取得另外4人的聯絡方式。她指，已向加拿大當局求證當地一名初步確診的80多歲女子是否曾與69歲港婦同團，但未獲回覆，「但其他資料非常吻合」，而80多歲老婦在2月29日乘坐國泰航空CX838由香港返加拿大，衞生署呼籲曾乘坐該航班的乘客亦應致電衞生署的熱線。

坐國泰頭等艙來港男子返國後確診

另外，一名在泰國確診的43歲男子，曾到訪香港。該男子在3月2日開始發燒及咳嗽，而他於2月29日曾乘坐國泰航空CX250頭等艙由泰國到香港，他於香港探訪親戚，逗留數小時後，同日乘坐國泰航空CX617商務艙由香港返回泰國。張竹君指該男子曾探望的親戚一家屬密切接觸者，亦呼籲曾與患者同機的乘客聯絡當局。