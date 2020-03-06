【新冠肺炎】DSE考生體溫超標仍滯留湖北　葉建源籲港府安排回港

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，教育界立法會議員葉建源透露，有一位應屆文憑試（DSE）考生因未能通過體溫測檢被拒登機，現正在酒店隔離，促當局盡快為該考生進行檢測，若其健康情況許可，希望當局可助他盡快回港，趕及參與月底的筆試。另外仍有60多位中小幼學生仍滯留湖北，他希望政府可盡快將他們接回港。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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文憑試筆試將在本月27日如期開考，政府早前包機接載滯留湖北港人時，亦特別將文憑試考生列入較優先回港的班次中。但教育界立法會議員葉建源今日（6日）表示，港府過去兩天派出的四架包機，接載了469位香港市民回港，當中包括散佈湖北省各地的文憑試考生和在武漢市的各級中小學學生。他形容教育界對多位文憑試考生能趕及在考試前回港感到欣喜，感謝協助他們回港的工作人員。

然而，葉建源指，有一名文憑試考生因未能通過體溫測檢，而被拒登機。據了解，該名考生與其照顧者正在酒店接受隔離。他直言為考生感到憂慮，希望當局提供恰當照顧，若檢查證考生並非確診者，希望當局盡快安排考生回港，以趕及在完成14日強制檢疫後參加考試。

文憑試筆試將如期在本月27日舉行。（資料圖片）

考評局因應是次疫情，作出一次性特別安排。本屆考生若因身體不適或未完成強制檢疫等合理原因，未能參加全部或部分文憑試考試，可申請「成績評估」，即參考考生在校成績，及校內其他學生在文憑試考獲的成績後，評估未能應考學生的文憑試成績。葉建源稱，雖然今年「成績評估」的「封頂」分數由過往的等級四，轉為等級五，但仍希望該考生能趕及回港，親自參與考試。

另外，葉建源指，得悉目前仍有60多位中小幼學生滯留湖北各地，包括荊州、宜昌、黃岡、襄陽、恩施等。他說，明白滯留港人眾多，且散佈各地，接載工作艱巨，但政府盡快將他們接載回港。