【新冠肺炎】84歲港大退休員工遊印度後確診　周三光顧長洲麥當勞

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衛生防護中心今晚（6日）表示，今日總共新增3宗個案，兩宗與印度旅行團相關。當中第107個案、84歲老伯居在薄扶林美景徑美景臺，為第105宗個案的印度團團友，中心暫列他為輸入個案的密切接觸者。 另外，中心更新疑似及確診患者過去14天到訪過的地點，該名老伯上月29日曾到港大明華綜合大樓保健處求診，他是港大退休員工，港大指他當日只在保健處逗留約10分鐘。他在周三（4日）曾在長洲逗留數小時，衞生署披露他到過島上的麥當勞、匯豐銀行長洲分行等地點。

↓↓本周日（1日）長洲遊人情況↓↓

除了部分長洲居民沒戴口罩外，遊客都戴上口罩，只在吃小食或踏單車時脫下。（資料圖片／歐陽德浩攝）

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84歲患者參加印度團返港 一女團友周三確診

衞生防護中心周五晚（6日）表示，全日新增3宗個案，其中2宗新增個案與周三（4日）確診的第105宗個案、69歲印度團返港女團友相關。第107宗個案是一名84歲男子、居於南區美景臺，曾與第105宗個案的69歲女病人參加同一旅行團，於1月31日至2月24日在印度旅遊。



中心表示，病人自2月28日出現咳嗽帶痰，翌日到香港大學醫療保健處求醫，昨日中心進行接觸者追蹤工作時將病人安排送往瑪麗醫院，其呼吸道樣本對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人同住的妻子及家傭沒有病徵，將被安排接受檢疫。中心呼籲，曾乘坐印度新德里乘坐國泰航空CX694人士，致電衞生防護中心熱線。

女團友丈夫確診 二人周日一同出席兩場婚宴

第108宗個案為一名69歲男子，為105宗個案的丈夫。病人有長期病患，沒\居於跑馬地樂陶苑維勝閣，沒有到訪印度，最近亦沒有外遊。中心透露，病人沒有病徵，因被列作密切接觸者昨日被安排入住檢疫中心，並對病毒呈陽性反應，已獲安排入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的家傭沒有病徵，正接受檢疫。

衞生署下午公布該69歲婦人在本周日（1日）中午曾到九龍塘根德道四季薈戶外婚宴場地My Garden的一場婚宴外，同一晚上亦到尖沙咀喜來登酒店出席另一個婚宴，當晚擺了12席中菜宴。署方資料顯示，夫婦兩人一同出席兩場婚宴。兩場婚宴合共有220人同場。

確診的84歲港大退休職員周三曾到長洲數小時，期間曾光顧島上的麥當勞。（資料圖片）

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在長洲曾到匯豐銀行及物業代理

另外，中心更新疑似及確診患者過去14天到訪過的地點，第107宗個案、84歲伯伯曾在周三（4日）在長洲逗留數小時，到過長洲麥當勞（新興街 101-103 號）、匯豐銀行長洲分行（長洲南海傍路 1116 號）、泰安物業代理（大新後街 111D 號）等地點。



麥當勞長洲分店經理黃先生接受《香港01》電話查詢表示，今日下午約3時始得悉有新型冠狀病毒確診者曾到訪分店，已安排職員立即在店內不時噴灑消毒噴霧，且致電清潔公司明日到店內進行消毒及清潔程序，稱目前為止得悉分店明天會繼續營業，但未知消毒期間會否暫停關閉數小時。



記者嘗試致電泰安物業代理，職員表示已接獲衞生防護中心通知。

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港大今內部電郵：退休員工求診時逗留約10分鐘

名單又顯示，第107宗個案在2月29日曾到訪明華綜合大樓保健處求診。港大今晚發出內部電郵指，得悉日前一位港大退休教職員曾到訪明華綜合大樓醫療保健處。

校方續指，該名退休教職員於2月29日早上求診，當時有戴上口罩、並按指示使用酒精搓手液及量度體溫，方進入保健處。而他當時被分派至指定區域，全程逗留約10分鐘，當時沒有其他病人於附近，且與他接觸的所有工作人員均穿上適當的防護裝備。

衞生防護中心了解相關情況後，未有要求港大採取進一步措施。校方稱，數月以來港大校園及港大醫療保健處均根據衞生防護中心的指引，加強清潔及消毒措施。