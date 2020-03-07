【新冠肺炎．3.7】保安局：鑽石公主號兩港人死亡　一持英國護照

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（7日）再增兩宗個案，一是本周四（5日）坐第四班武漢包機返港的38歲女子，另一是2月參加印度旅行團的73歲婦人，她所參加的印度團，全團20名人當中，已有4人、20%已確診或初步確診，而首名患者69歲婦人的丈夫亦確診，即印度團群組增至5人感染。73歲婦人居於大坑道豪宅瑞士花園，與確診的馬主周巧兒屬同屋苑居民。 本港今晚亦傳來連番壞消息，確診在日本醫治的鑽石公主號香港旅客，一周內有兩人死亡。日本傳媒今晚報道，一名香港男旅客昨日不治；而本港保安局回覆傳媒查詢時，才公布原來一名持英國護照的香港男居民，早在上月28日已離世，按其家人意願由英國政府提供協助。

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【23:43】香港航空在周五（6日）宣布，從下周一起至本月31日停飛香港來往札幌、沖繩的航班，而來往香港及鹿兒島的航班則從本月2日至4月28日停飛。至於來往東京的航班則在3月及4月維持每日一班；而來往大阪及香港的航班在3月維持每日一班、4月則為每周16班。

至於已購買機票的乘客，港航將為乘客豁免前往日本機票重新訂位、更改航點及退票的費用。此項特別豁免適用於所有今年3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至4月30日往來香港及日本並已確認機位的香港航空機票；而更改後的新出發日期必須爲原定出發日期的6個月內。

【新冠肺炎】國泰3月9日起陸續停飛日本航線 安排暫至本月28日

【23:36】對於鑽石公主號一名確診香港男乘客昨晚離世，保安局表示，入境處人員正按其家人意願提供協助。保安局亦首度披露，早前另一名不幸離世的確診患者，是持英國護照的香港居民，按其家人意願由英國政府提供協助。日本厚生勞働省上月28日公布，第六名死者為一名男乘客，當時公布他是英國人；首五名死者均是日本居民。

保安局表示，直至昨日（6日），已有45名鑽石公主號香港確診患者痊癒出院，其中31人已返回香港，仍然在日本留醫的確診患者共29人。另外，有15名屬確診患者密切接觸者的港人仍在接受檢疫，預計在下周一（9日）完成檢疫，入境處人員仍留在日本繼續為他們提供協助。

【鑽石公主號．新冠肺炎】確診香港人不治身亡 郵輪增至7死

【23:02】國泰航空及國泰港龍航空公布，從本月9日起至28日，暫停所有來往香港及日本福岡、名古屋、札幌及東京羽田機場的航班；從本月13日至28日則暫停所有來往香港及東京成田、大阪關西機場的航班。

至於已購買機票的乘客，只要在3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至2020年4月30日涉及香港往來日本，並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票 ，均可獲豁免重新訂位、更改航點及退票之手續費。

【新冠肺炎】國泰下周一起陸續停飛日本航線 安排暫至本月28日

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【鑽石公主號】兩確診港人死亡 鄭泳舜：未能聯絡一昏迷病患家屬

【22:40】民建聯立法會議員鄭泳舜早前到日本東京協助滯留橫濱鑽石公主號港人，他手上有四名病情嚴重求助個案，當中仍有三人在深切治療部。他在得悉有港人患者離世得，成功找到兩名患者家報平安，尚有一人的家屬未接觸到，因此十分擔心。

【新冠肺炎】家居檢疫大廈總數破萬 兩紀律部隊宿舍再上榜

【22:25】衞生署衞生防護中心公布今日新增兩宗確診個案。一名為下午已公布的湖北返港38歲女子（第109宗），病人過往健康良好，居於深圳；另一人為73歲印度團團友（第110宗），同團已有兩人確診（第105宗69歲婦人及第107宗82歲老翁），69歲婦人的同齡丈夫亦確診（第108宗），他沒有參加印度團，另一已返加拿大團友亦初步確診。

值得注意是，該73歲團友居於大坑道113號瑞士花園一座，即與馬主周巧兒同一屋苑，周住在四座。

【新冠肺炎】73歲印度團女團友確診 周巧兒瑞士花園同屋苑居民

【22:01】日本傳媒報道，鑽石公主號一名確診新型肺炎的香港男旅客，在日本不治，是首名死亡的鑽石公主號香港患者。厚生勞働省公布死者昨日（6日）死亡，未有其他詳細資料，是第七名感染新冠肺炎的鑽石公主號死者。

鑽石公主號有700多名旅客、船員確診，當中香港旅客有72人證實感染，曾有四人危殆，當中有兩人需用人工肺。在坐包機及自行返港的225名旅客中，有9人在港確診，另一人列為疑似個案，其他人已過了14日檢疫期，相繼離開駿洋邨檢疫中心。

▼香港機場停機坪 泊滿飛機「奇觀」▼

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【21:06】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，由於疫情最先出現於中國武漢，疫情過往被稱誒「武漢肺炎」，世界衛生組織其後正名為「COVID-19」（2019冠狀病毒病）。而導致肺炎疫情的冠狀病毒，世衛一直稱為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

12名學者、包括港大微生物學系講座教授袁國勇發表公開信，認為採用「SARS-CoV-2」（沙士冠狀病毒2型），作為病毒名稱更為合適。信中指出，病毒與沙士屬「姊妹病毒」（sister virus），加上於名稱中保留「沙士」（SARS）能保持公眾警惕。

【新冠肺炎】袁國勇等12學者《刺針》撰文 促病毒命名SARS-CoV-2

【20:04】繼香港日前派出包機接載武漢及湖北等地港人後，澳門亦於今日有首班從武漢出發包機抵達當地。包機下午6時26分抵達，共接載57名在湖北的澳門居民，當中有一人因發燒被拒上機。

【新冠肺炎】澳門首班湖北包機到埗 接載57人 1人發燒被拒離境

【19:25】日本將於下周一（9日）零時起至本月底，取消港澳特區護照、BNO護照的免簽證入境安排。所有中韓客機只限東京成田和大阪關西機場升降。消息指，國泰及港龍航空將於本月13日至月底停飛所有日本航線。國泰的網站，3月13日後的東京和大阪航班，已現時沒有航班提供。

【日本簽證】消息：國泰本月13日至月底取消所有來往日本航班

機場停機坪泊滿飛機，成為行山人士拍攝對象。（讀者徐小姐提供）

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼

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【17:10】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，對於前線醫護指現時醫管局未能得知以護照入境人士的外遊史，而只能查證香港身份證入境人士，她回應指會與入境處了解能否改良系統。她指這系統自2月10日開始實施，是輔助性質，始終需要病人如實報告接觸史及旅遊史。

至於醫管局何時參與醫治新型肺炎的新藥「瑞德西韋」試藥計劃，庾慧玲指尚需要與藥廠商討。

【新冠肺炎】印度旅行團73歲女團友 養和醫院初步確診 需再覆檢

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，湖北第4班包機回港一名38歲女子確診新型肺炎。另外印度旅行團群組再多一人初步確診，該名73歲女病人在3月6日於養和醫院接受檢驗呈初步陽性，但轉至瑪麗醫院取樣後結果呈陰性，需要再取樣化驗，該女病人是第105宗確診69歲女病人的團友，在2月4日至19日參加旅行團，而69歲女病人在2月23日發病，相信73歲女病人在印度受感染。

【新冠肺炎】首宗湖北包機返港居民確診 聶德權曾國衞同機

【15:38】據了解，第89宗個案、正在東區醫院留醫的80歲男子病情惡化，現時情況危殆。該患者有長期病患，與妻子及女兒居於北角美輪大廈。其妻子是第74宗確診的76歲患者，曾到過位於所住大廈的福慧精舍佛堂。

【新冠肺炎】福慧精舍相關18人確診 美輪大廈80歲老翁危殆

【新冠肺炎】定點監測反應差 政府改推全港診所免費驗、盼減標籤

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼