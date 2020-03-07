【新冠肺炎】袁國勇稱平安夜通報疫情昨改口　陳肇始：除夕收通報

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全港累計107宗個案。香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前接受中國鳳凰衞視《問答神州》節目主持吳小莉專訪時，透露去年12月24日已通知食物及衞生局局長陳肇始，指相信中國正發生一個類似沙士的疫情。袁國勇昨晚（6日）接受《香港01》查詢時，「改口」稱通知陳肇始的日期應為去年12月30日或31日。 陳肇始今早（7日）表示，當局在12月31日接收到衞生署通知，獲國家衞健委通報內地疫情。當局當晚已邀請袁國勇開會和給予建議，並召開記者會警剔大眾。

陳肇始：在12月31日收到衞生署通知

陳肇始表示，當局在12月31日接收到衞生署通知，獲國家衞健委通報內地疫情，當局當晚已邀請袁國勇開會和給予建議，並召開記者會警剔大眾。醫管局在1月4日起，將公立醫院應變級別由「戒備」提升至「嚴重」，以配合政府對新型傳染病準備及應變計劃。陳肇始稱，「我哋一路喺好早已經修改法例、擴大監測範圍、做港口衞生工作、人流控制，喺未有確診個案已經做咗大量工作。」而出現確診個案後，亦一直進行有關檢疫設施、追蹤緊密接觸者及減低傳播風險等工作。

陳肇始表示，當局在12月31日接收到衞生署通知，獲國家衞健委通報疫情。（梁鵬威攝）

袁國勇昨晚改口稱搞錯日期

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前接受中國鳳凰衞視《問答神州》節目主持吳小莉專訪時，透露去年12月24日已向陳肇始表示，他與內地學者有很多交流，「已經知道有一些事情正在發生」，指相信中國正發生一個類似沙士的疫情，懷疑是類似沙士冠狀病毒。

袁國勇昨晚接受《香港01》查詢時，更正通知陳肇始的日期應為去年12月30日或31日。他又說，陳肇始有認真處理他的建議，並要求衞生署及醫管局啟動應對疫情的計劃。