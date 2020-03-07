【新冠肺炎】康文署體育館及圖書館下周三局部重開　一文看清限制

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，為免令疫情擴散，康樂及文化事務署幾乎關閉全部設施約一個月。當局今日（7日）宣布，將於下周三（11日）局部重新開放部分室內康樂場地及文化設施，包括所有體育館及七間圖書館等。 然而為免人多聚集及減少社交接觸，當局會限制設施使用及逗留人數，各康樂場地的更衣室及沖身設施會暫停開放，進入圖書館亦需取籌，每節限一小時。

香港單車館亦將於下周三（11日）重開。（資料圖片）

場地更衣室及沖身設施暫停開放

康文署1月底宣布，為防範疫情，多個設施暫停開放。今日當局宣布部分設施將重開。重開的陸上康樂場地除了所有體育館外，亦包括香港壁球中心、香港單車館、伊利沙伯體育館的體育設施等。而重開的室內體育設施則包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、單車賽道、室內緩跑徑和室內網球場等。

但即使重開，康文署會在重開的運動設施採取特別措施，包括暫停開放觀眾席、取消團體作賽等。而羽毛球場、草地滾球場及乒乓球枱以隔球場、隔球道或隔球枱方式開放。另外亦會限制逗留人數，如羽毛球場、壁球場每個球場只限最多四人逗留；單車賽道在共用時段，賽道只限最多十人使用。

場館的多用途主場內其他隊際運動設施，如籃球場、排球場、舞蹈室、健身室等則繼續關閉，直至另行通告；各康樂場地的更衣室及沖身設施亦會暫停開放。此外，當局會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施，市民在進場前則需量度體溫。市民可於下周一（9日）開始透過康體通網上預訂十天內的上述設施，或於下周三起到康樂場地的櫃位訂場。

重開的康樂場地及文化設施：

所有體育館 香港壁球中心 所有獨立壁球場 彩虹道羽毛球中心 歌和老街壁球及乒乓球中心 香港仔網球及壁球中心 香港單車館 將軍澳運動場 (室內運動設施) 大埔運動場 (室內運動設施) 通州街公園 (室內運動設施) 小瀝源路遊樂場 (室內運動設施) 伊利沙伯體育館 (體育設施) 香港中央圖書館 六間主要圖書館（大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館） 香港藝術館 香港文化博物館 香港電影資料館 茶具文物館

場館的多用途主場內其他隊際運動設施，如籃球場、排球場、健身室等則繼續關閉。（政府新聞網截圖）

圖書館每節一小時 需取籌才可進入

另外，香港中央圖書館及六間主要圖書館，即大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館的成人、青少年及兒童圖書館下周三亦會局部開放，並實施特別開放時間，即星期一至六由下午1時至8時開放，星期日及公眾假期由上午9時至下午5時開放。

當局指為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內附設的參考圖書館、電腦資訊中心及學生自修室等會繼續停開。

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+ 10 + 9 + 8

香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館等亦會於下周三起開放部分展覽設施，而所有互動式展品及公眾節目暫停。香港藝術館及香港文化博物館將採取每節兩小時入場方式控制人流，參觀人士以先到先得方式進館。當局建議所有進入公共圖書館和博物館的人士進場前應佩戴自備的口罩，須接受體溫檢測。

而其他文康設施，包括公眾游泳池、泳灘、水上活動中心和度假營會繼續停開。當局又指，康文署轄下表演場地主要設施將不會早於本月底前開放。